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750 Могилеву: праздник глазами жителей и гостей города (обзор соцсетей)

03 июля 2017 11:11
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Новости Беларуси. В Могилеве с 28 июня проходят масштабные мероприятия, которые приурочены к празднованию Дня города. Могилев отмечает 750 лет со дня основания. Кроме многочисленных концертных площадок, ярмарок, выставок и спортивных мероприятий, горожан и гостей Могилева ждало световое шоу, рассказывающее об истории места, и получасовой салют. Кстати, на страницах в социальных сетях могилевчан и гостей города было больше всего фотографий именно этого фееричного шоу. 

Мы собрали в одном материале, как гости праздника поздравляли Могилев с юбилеем и что они публиковали в своих социальных сетях.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

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