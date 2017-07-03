750 Могилеву: праздник глазами жителей и гостей города (обзор соцсетей)

Новости Беларуси. В Могилеве с 28 июня проходят масштабные мероприятия, которые приурочены к празднованию Дня города. Могилев отмечает 750 лет со дня основания. Кроме многочисленных концертных площадок, ярмарок, выставок и спортивных мероприятий, горожан и гостей Могилева ждало световое шоу, рассказывающее об истории места, и получасовой салют. Кстати, на страницах в социальных сетях могилевчан и гостей города было больше всего фотографий именно этого фееричного шоу.

Мы собрали в одном материале, как гости праздника поздравляли Могилев с юбилеем и что они публиковали в своих социальных сетях.