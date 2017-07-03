Эстафета «Бег Мира» прошла в Витебске

Новости Беларуси. Витебск в этот день присоединился к глобальному проекту – международной эстафете «Бег Мира». Факел пробега уже пронесли по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный проект в разное время поддержали известные люди планеты: мать Тереза, Михаил Горбачев, королева Елизавета, принцесса Диана, Пол Маккартни. За 30 лет факел Мира побывал в космосе, поднимался на вершину Эльбруса. А флаг эстафеты в свое время был доставлен даже на Северный полюс.