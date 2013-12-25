Папа римский Франциск отслужил рождественскую мессу, а Патриарх Иерусалима Фуад Туаль призвал христиан не искать спасения от своих бед в эмиграции

Новости Беларуси. День, который дарит миллионам людей веру и надежду. Весь католический мир 25 декабря отмечает Рождество Христово. Праздничные службы идут в разных уголках земли: от стран Азии и Латинской Америки, до Африки и Ближнего Востока... В соборе святого Петра в Ватикане на торжественную мессу собрались около десяти тысяч человек. В переполненной базилике свою первую рождественскую мессу в качестве главы Святого престола отслужил папа римский Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Вифлееме этой ночью молились о примирении народов Ближнего Востока. Патриарх Иерусалима Фуад Туаль призвал христиан не искать спасения от своих бед в эмиграции и молился о прекращении кровопролития в Сирии, Ираке и Египте. Праздничную мессу епископ отслужил в базилике, построенной над пещерой, где, по преданию, родился Иисус Христос.

Праздничные богослужения 25 декабря идут и во всех костёлах Беларуси. В нашей стране католики - вторая по количеству верующих конфессия. В Минске центром торжества стали Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии. Встретить Рождество сюда пришли тысячи верующих. Для них этот праздник наполнен особой атмосферой радости.

Празднование Рождества продолжается восемь дней, с 25 декабря по 1 января, которые образуют Октаву. По традиции накануне все католики украсили свои дома елями. Это - символ древа рая и вечной жизни, которую вновь обретает человек через Иисуса Христа.

Христиан Беларуси, отмечающих 25 декабря Рождество, поздравил Глава Государства. Александр Лукашенко отметил, что «на протяжении тысячелетий Рождество является свидетельством победы духовного начала, источником созидания и вдохновения. Пусть благодатный свет Рождества озаряет ваши дома, помогает быть бережнее друг к другу, ценить жизнь во всех ее проявлениях. И пусть мир и согласие неизменно царят на родной земле».