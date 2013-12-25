Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству». Часть третья

Фильм показан на СТВ в 2010 году. Жизненный путь будущий митрополит начал в Москве. После сестры Ольги Кирилл Вахромеев был вторым ребенком в семье Варфоломея Александровича и Александры Федоровны. Его отец происходил из дворянского рода Вахромеевых. В Ярославле в построенных дедами митрополита церквях по сей день возносят молитвы в память его предков. Отец Владыки Филарета был известным музыкантом, преподавателем Гнесинки. По его учебникам «Элементарная теория музыки» и сегодня обучаются студенты музыкальных учебных заведений.

Митрополит тоже начинал как музыкант, окончил школу по классу контрабаса. Каким он был ребенком, вы нигде не прочитаете, Владыко об этом как-то не говорит. Наверняка, самым обычным: с шалостями и радостями. Филарет, митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси:

Родитель мой принимал участие в моем музыкальном образовании и воспитании. Он был первым моим учителем, а потом сам почувствовал, что пусть кто-то будет учителем, а не он. Требовалась определенная учительская рука и указание, которые к сыну применять, конечно, он мог, но лучше, если бы это был учитель со стороны. Это авторитетнее. Я всех вспоминаю с благодарностью: и его, и нашу учительницу средней школы — Марию Петровну — очень жесткую, которая применяла иногда определенные методы учительские свои.

Родители Владыки в советские времена сумели сохранить веру и семейные традиции. Это оказало огромное влияние на всю жизнь будущего митрополита. Он с детства знал: в музыке главное — гармония, в обществе — созидание, в Церкви — единство.

Начало 90-х было трудным временем для единства Церкви. Исторически сложилось, что белорусские земли всегда находились на перекрестке политических, этнических и религиозных интересов. В 1990 году Священный Синод утвердил образование Белорусской православной Церкви. Многие заговорили об автокефалии, о самостоятельности и полном отделении от Московского Патриархата. Перспектива кровавого опыта других бывших Союзных Республик навевала ужас. Огромная ответственность лежала на Предстоятеле Белорусской Церкви. Митрополит Филарет оказался человеком на своем месте. Во многом благодаря ему, тогда удалось сохранить не только единство церкви, но, в какой-то степени, и единство страны.

Тадеуш Кондрусевич,архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский:

Сколько раз я слышал и от католиков, и от православных: «Как хорошо, что вы вместе. Как хорошо, что на богослужениях или конференциях вы вместе, что говорите одним голосом, бережете христианские ценности. Людям это очень нравится, и в этом большая заслуга митрополита Филарета, что у нас такой хороший межконфессиональный климат в Беларуси.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь:

Даже когда он встречается с Главой государства, то ли на заседании Синода, то ли так встречи, то мы чувствуем, что он представляет вообще религии, он представляет духовность в отношениях с государством. Это значимо. Это вызывает у нас благодарность.

Протоиерей Владимир Федоров, профессор Петербургской Духовной Академии:

В Беларуси как нигде здоровые взаимоотношения межконфессиональные налажены. Всегда можно это улучшать, но такого хорошо уровня нет пока нигде. Чтобы укрепить веру православных и развеять чаяния раскольников, митрополит Филарет приглашает в Беларусь Предстоятеля Русской Православной Церкви. В июле 1991 года, ровно за месяц до путча, проходит первый в истории белорусского православия визит Патриарха Алексия II.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска:

Даже предваряя этот визит, моя встреча с Владыкой в Жировичах. Ночью в монастыре. Владыко мне говорит: «Нам выделили два участка для строительства новых храмов. Мне думается, тебе не следует забывать свою землю и свой талант. Возьмись за строительство одного их храмов». Это был февраль 1991 года. Но, предваряя эту встречу, в августе 1990 я имел возможность посетить Пюхтицкий женский монастырь, который находится сейчас на территории Эстонии. И на прощание матушка Варвара вынесла мне из кельи мешочек и говорит: «»У нас много, а Вам пригодится». Я спрашиваю: «Матушка, а что здесь?» – «Здесь мощи». Я понял, что так просто это не бывает, это к чему-то, это какой-то знак. И когда Владыко мне говорит: «Возьмись. Есть два участка: на Притыцкого и на Востоке, один посвящен Чернобыльской трагедии, второй в честь Всех Святых – какой бы ты хотел?» Пауза. Видно, Владыко помолился, и такая удивительная фраза: «Возьмись за Всех Святых». И я подумал – так святые уже пришли плотью.

Перешагнув столь значимые исторические события и свои юбилейные даты, Владыко Митрополит продолжает трудиться на ниве Христовой. Миллионам людей по всему миру знакомо имя митрополита Минского и Слуцкого Филарета, тысячи знают его лично и питают к нему самые теплые чувства. За свое многолетнее служение митрополит Филарет был удостоен множества наград, в том числе, и звания Героя Беларуси. Но, пожалуй, самой ценной его наградой остается Белорусская Церковь в лице ее священнослужителей и мирян, возносящих молитвы за своего Предстоятеля.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси:

Меня поражает и обвораживает вот эта простота народа, который подходит к архиерею, невзирая на его такое положение, на то, что я иногда выгляжу очень уж торжественно. Подходят простые женщины, мужички, складывают свои руки под благословение. А руки эти! Хлебопашцев руки! Как их можно не обнять и не поцеловать. Вот это чувство постоянно у меня рождается, когда я встречаюсь с нашим замечательным белорусским доброжелательным народом. Слава Богу! И да благословит Бог нашу Беларусь и наш народ за его простоту, сердечность и чистоту помыслов!