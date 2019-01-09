«Паняцце «духоўнае адраджэнне» – гэта гімн лёсу беларускага народа». Александр Лукашенко вручил награды и специальные премии

Новости Беларуси. В столичном Дворце Республики прошла церемония вручения наград «За духовное возрождение» и специальных премий Президента деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто они, герои нашего времени – расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

Во Дворце Республики собралась духовная элита нашей страны. Ежегодно вот уже на протяжении 22 лет глава государства присуждает высокую награду тем, кто каждый день приумножает, а главное – бережёт духовные ценности Беларуси.

9 января чествуют людей, которые ежедневно помогают детям с трудной судьбой и особенностями развития – это коллектив Вечеровского дома - интерната и Белорусского детского хосписа. Служители церкви, которые фактически повторили дело Франциска Скорины, работали над переводом Евангелия с греческого на белорусский язык. И, конечно, не остались без внимания те, кто ежедневно прославляет нашу Родину в музыке и песнях.

Высокие награды лауреаты получают из рук главы государства. Обращаясь к гостям торжественной церемонии, Александр Лукашенко отметил, что в нынешних реалиях так важно сохранить внутреннюю чистоту, уважать свои традиции и интегрировать новое, но не в разрез исконно белорусским законам и ценностям. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Калі ўдумацца глыбей, то само паняцце “духоўнае адраджэнне" для беларускага народа не проста прыгожая метафара – гэта гімн лёсу беларускага народа.



Шмат выпрабаванняў выпала на долю нашай роднай зямлі. Але яна заўжды адраджалася і пачынала квітнець яшчэ больш. Стагоддзямі выхоўваўся і гартаваўся наш нацыянальны характар. Мы сталі больш мудрымі, талерантнымі, а самае галоўнае – больш моцнымі ў сваёй веры ў дабрыню.





І мы ганарымся сваёй гісторыяй і зямлёй – Радзімай славутых людзей, нашых з вамі суайчыннікаў. Ведаем свае карані, ушаноўваем традыцыі. Лёгка прымаем усё новае – галоўнае, каб яно не супярэчыла нашым законам і каштоўнасцям.



Ва ўмовах, калі свет губляе духоўныя арыенціры, імкнемся захаваць унутраную чысціню.



І гэта адбываецца не само па сабе, а дзякуючы асабістаму прыкладу і актыўнай дзейнасці цудоўных людзей з велічнымі ідэямі, высакароднымі імкненнямі. Людзей шчырых і бескарыслівых у сваіх справах.

Іх праца не вымяраецца лічбамі і нейкімі эканамічнымі паказчыкамі. Яна не мае цаны і, безумоўна, заслугоўвае прызнання дзяржавы на самым высокім узроўні, павагі і ўдзячнасці ўсяго беларускага народа. В этот раз к традиционной премии «За духовное возрождение» и спецпремии для деятелей искусств добавили и ещё одну не менее важную – «Белорусский спортивный Олимп», которую присуждают спортсменам, ведь именно их победы объединяют нацию. В 2019 году в фойе организовали целую выставку: лауреаты представили свои личные вещи, которые имеют по истине историческую ценность. Например, Ольга Мазуренок представила свои медали, артисты театров – свои костюмы. «Мисс Беларусь» Мария Василевич представила платье, в котором завоевала корону самой красивой девушки Европы на конкурсе «Мисс мира».

До начала церемонии мы пообщались с лауреатами, мы спросили у них, что же означает духовное возрождение.

Владимир Воропаев, начальник ГУ «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь»:

Духовное возрождение – это любовь к родному дому, любовь к каждому человеку. Вообще, это видеть, ценить, любить все то, что вокруг нас. Приумножать, где можешь сделать лучше, постоянно идти вперед и делать все возможное, чтобы наша страна становилась все краше, богаче.

Юлия Быкова, автор музыки и текстов песен:

Это естественная тема, она не надумана, она живет в каждом из нас в той или иной степени. В какой-то момент откликается душа у человека на песню, какие-то воспоминания, на какие-то ассоциации. Земля вдохновляет, люди, которые живут на этой земле, все, что происходит сейчас с нами.

Ирина Барановская, старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте спортивного учреждения «Гродненская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3»:

Конечно, планку опускать мы никак не можем. Поэтому не только мы, но и сборная наша команда тоже это понимает. Дети и взрослые, которые выступают на таких престижных соревнованиях, для них сейчас самое главное – завоевать лицензии на эти Европейские игры, которые нас ждут впереди.

Виктор Манаев стал ведущим концерта, который продолжил церемонию вручения наград «За духовное возрождение» и спецпремий деятелям культуры и искусства. О какой роли мечтает Виктор Манаев, и что делать, чтобы классический театр оставался популярным? Младший сын Президента Николай Лукашенко принял участие в концерте.