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Как использовать электронную карточку пациента в регистратуре

09 января 2019 13:34
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Электронные карты и рецепты – это уже не будущее, а скорее, настоящее. Как этот переход упростил жизнь пациентам, мы спросили главного врача минской поликлиники в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:
На сегодня эта карта используется, в первую очередь, для электронного рецепта и для упрощения работы регистратур поликлиник. Когда пациенту уже не надо пытаться надиктовать свои ФИО.

Пациент просто предъявляет в регистратуре свою электронную карточку, и с помощью сканера штрихкода вся информация о нём высвечивается на экране монитора. Точно так же в поликлиниках, где есть инфокиоски, карточка упрощает процедуру заказа талона. Достаточно предъявить этому умному устройству свою электронную карту, и процесс заказа талона осуществляется в несколько кликов самостоятельно пациентом.

# Здоровье # общество # Сергей Дечко

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