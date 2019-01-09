Как использовать электронную карточку пациента в регистратуре

Электронные карты и рецепты – это уже не будущее, а скорее, настоящее. Как этот переход упростил жизнь пациентам, мы спросили главного врача минской поликлиники в программе «Большой город».

Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:

На сегодня эта карта используется, в первую очередь, для электронного рецепта и для упрощения работы регистратур поликлиник. Когда пациенту уже не надо пытаться надиктовать свои ФИО.

Пациент просто предъявляет в регистратуре свою электронную карточку, и с помощью сканера штрихкода вся информация о нём высвечивается на экране монитора. Точно так же в поликлиниках, где есть инфокиоски, карточка упрощает процедуру заказа талона. Достаточно предъявить этому умному устройству свою электронную карту, и процесс заказа талона осуществляется в несколько кликов самостоятельно пациентом.