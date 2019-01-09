«Такая помощь должна быть». В Гомеле открыли пункты обогрева для наиболее уязвимых групп населения

В мороз пожилые, одинокие, бездомные найдут горячий обед и теплые вещи в любом из районных отделений общества, где организованы центры обогрева.

Новости Беларуси. Реакция на резкое похолодание. Белорусское общество Красного Креста развернуло кампанию, направленную на оказание помощи наиболее уязвимым группам населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Андрейчикова, житель Гомеля: Такая помощь не только нужна – она должна быть. Она должна быть постоянно такая помощь. Чтобы постучал в дверь, вам открыли и предложили чая попить.

Юлия Дуброва, председатель Советской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

С 12 до 13 часов было 12 человек, которые получили теплую одежду, горячий чай, тушенка у нас была, картошка, то есть полноценное питание – то, что им нужно было. У нас такой пункт обогрева в каждом районе. Все знают, куда можно прийти за помощью.

При понижении температуры днем до минус 15 градусов мобильные пункты обогрева будут работать в многолюдных местах. Здесь окажут помощь тем, кто получил обморожения.