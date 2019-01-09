О какой роли мечтает Виктор Манаев, и что делать, чтобы классический театр оставался популярным?

Новости Беларуси. Свае асабістыя ўзнагароды з рук Прэзідэнта атрымалі дзеячы культуры і мастацтва, якім больш зручна быць на сцэне. Сёння яны – у якасці запрошаных гасцей у зале Дварца Рэспублікі.

Да пачатку цырымоніі мы пагутарылі з адным з 9 лаўрэатаў спецпрэміі Прэзідэнта, народным артыстам Беларусі, вядучым майстрам сцэны Купалаўскага тэатра і, напэўна, адным з самых вядомых і любімых артыстаў краіны – Віктарам Манаевым. Алена Сырова, СТБ:

Перш за ўсё віншую вас з такой выдатнай ацэнкай вашай творчасці. 2018 год для вас выдаўся адметным: гэта была і прэм“ера «Рэвізора», і высокая ацэнка вас як лепшага акцёра, і гэта быў ваш юбілей. Наколькі прынцыпова і наколькі важна для творчай асобы атрымліваць ацэнку сваёй творчасці на дзяржаўным узроўні?

Виктор Манаев, народный артист Беларуси, ведущий мастер сцены Национального академического театра им. Янки Купалы:

Я думаю, гэта не вельмі важна. Важна тое, што ты адчуваеш, што твая праца патрэбна. Патрэбная гледачам. Добра, калі дзяржава падтрымлівае тое, чым ты займаешся. Самая галоўная ўзнагарода – любоў гледача, яго шчырыя апладысменты. Тое, што ў нашым тэатры імя Янкі Купалы запаўняюцца глядзельныя залы, у нас амаль аншлагі на спектаклі. Вось што радуе артыстаў у першую чаргу. Алена Сырова:

«Рэвізор», «Школа падаткаплацельшчыкаў», «Пінская шляхта». Вашы ролі там – такія харызматычныя чыноўнікі. Чым натхняецеся, калі рыхтуецеся, і ў чым сакрэт? Бо на гэтыя спектаклі ідуць «на Манаева».

Віктар Манаеў:

У нас добры калектыў, шмат год мы працуем з галоўным рэжысёрам нашага тэатра Мікалаем Пінігіным. Гэта ён прапаноўвае п“есы, ролі. У нас склаўся добры творчы саюз. Нам цікава працаваць адзін з адным. Гэтая добрая атмасфера, яна перадаецца гледачу таксама. Увогуле, мне падабаецца мая работа і вельмі падабаецца, калі гледачы атрымліваюць ад гэтага радасць. Алена Сырова:

Аб якой ролі яшчэ марыце? Віктар Манаеў:

Марыць – не наша справа, наша справа – жыць і дзейнічаць. Таму што мары могуць спаўняцца і не спаўняцца. Калі Бог дасць гады жыцця папрацаваць, то сыграць штосьці можа ў класічным рэпертуары, можа ў сучаснай беларускай таленавітай п“есе. Дасць Бог – усё будзе добра.