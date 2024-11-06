«Пандемия страха». Почему люди паниковали во время коронавируса?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Спрошу по поводу психического здоровья. У меня перед глазами пример, тогда было видео: девушка идет по лесу одна в маске… У нее все нормально с психическим здоровьем?