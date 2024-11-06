«Пандемия страха». Почему люди паниковали во время коронавируса?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Спрошу по поводу психического здоровья. У меня перед глазами пример, тогда было видео: девушка идет по лесу одна в маске… У нее все нормально с психическим здоровьем?
Оксана Шилова, заместитель директора по медицинской работе РНПЦ психического здоровья:
Да, это интересный мем. Дело в том, что человеческая психика в преодолении стресса работает достаточно предсказуемо. Сначала начинается внутренняя паника. Она связана с тем, что информации о том, что происходит, нет. На каком-то этапе, когда не было понимания, что такое вирус, как он распространяется, как от него защититься, конечно, люди были в панике. Кто-то закупал гречку, соль и туалетную бумагу, кто-то закупал моющие средства и мыл пакеты, которые приносил из магазина. Кто-то сидел в маске даже в собственном автомобиле. По мере того, как получается информация о том, как распространяется вирус, что такое вирус, главное – что я сделаю, если заражусь, появляются более конструктивные способы преодоления этого стресса. Я думаю, что та девушка была сильно напугана. Вспоминая то время, я с гордостью думаю о том, что хорошо работала наша информационная система. Быстро появились везде информационные листовки. Наша журналистика сработала на снижение тревоги очень хорошо.
Подробности в видео.