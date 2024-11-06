Станет ли вирус Марбург новой мировой пандемией? Прогноз от инфекциониста

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Святослав Вельгин, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска:

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, – это, по старой номенклатуре, особо опасная инфекция. Есть не много таких особо опасных инфекций, которые представляют опасность для здравоохранения в мировом масштабе. Лихорадка Марбург чем опасна? Она не только передается через каких-то переносчиков, но может передаваться от человека к человеку. Большинство заболевших в Африке – это медицинские работники, к сожалению. Действительно есть риски. Но на данный момент эти риски практически нивелировались, потому что два инкубационных периода (42 дня) скоро пройдут. Новых случаев в Европе не будет зарегистрировано.