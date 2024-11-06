На выставке в Шанхае Минский маргариновый завод представил рапсовое масло с прованскими травами

Еще один шаг к укреплению сотрудничества с Китаем. На Международной выставке импорта в Шанхае – в самом большом выставочном центре мира – состоялось открытие белорусского национального павильона. Наша страна – неизменный участник этого масштабного бизнес-форума, который проводится вот уже в седьмой раз. Это отличная возможность презентовать наши экономические возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товары «Made in Belarus» представлены на 11 электронных площадках Китая. Начинали с десяти позиций, а сегодня это уже сотни наименований. Причем не только продукты питания, но и, например, хрусталь и лен.

Новые вкусы открывают для себя китайские потребители на Шанхайской выставке. Мировые бренды везут сюда эксклюзивные виды продукции. Один из крупнейших производителей масло-жировой продукции Беларуси – Минский маргариновый завод – тоже с премьерой. Гурманам в Шанхае предложили попробовать рапсовое масло с прованскими травами торговой марки «Золотая капля».

Оксана Самсончик, коммерческий директор ОАО «Минский маргариновый завод»:

В этом году мы привезли новинку нашего рапсового масла – это масло с прованскими травами. Наш потребитель очень хорошо в республике знает наш продукт под брендом «Золотая капля». Также мы хотим широко ознакомить с нашей продукцией и китайского потребителя, выйти на китайский рынок. Мы работает с китайским рынком по поставке рапсового масла. Но наша задача – еще больше расшириться.