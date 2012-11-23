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Памятный знак в честь погибших в войне 1812 года открылся в Вилейке

23 ноября 2012 14:16
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Новости Беларуси. В Вилейке открылся знак в честь погибших в войне 1812 года. Инициатор его установки – историк и коллекционер Владимир Лиходедов. По фотографиям он восстановил памятник 20-х годов XX века. И посвятили его не только солдатам войны с Наполеоном, но и мирным жителям, которые стали ее жертвами.

Внешний облик памятника осталось прежним – в виде креста. Добавлен только массивный пьедестал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Гончар, директор ГУ «Вилейский краеведческий музей»:
Імкнуліся больш гістарычна выбраць гэтае месца, бо недалёка ў 20-х гг. быў усталяваны гэты помнік, аднак гэта месца зараз знаходіцца ў лесе. Таму мы выбралі добрае утульнае месца для яго на сучаснай трассе Маладзечна – Вілейка.

Владимир Лиходедов, историк:
Родилась идея посвятить его всем погибшим, независимо от принадлежности к той или иной стране, вероисповедания. А также всему погибшему мирному населению. Такого памятника в принципе не существует в мире.

# общество # Памятники Минска # Фотофакт

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