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Совещание Минского областного совета руководителей колледжей прошло в Марьиной Горке

23 ноября 2012 13:54
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Новости Беларуси. Совещание Минского областного совета руководителей колледжей днями принимала Марьина Горка. А точнее, местный аграрно-технический колледж.

Основной темой встречи была методическая работа, но уже на месте гостей заинтересовал совсем другой вопрос – внебюджетная деятельность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники совещания были, мягко говоря, удивлены достижениям своих марьиногорская коллег. Они увидели, как можно эффективно «делать деньги». И не просто держаться на плаву, но на самом гребне прибыльной волны.

# общество # Образование в Беларуси

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