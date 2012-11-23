Совещание Минского областного совета руководителей колледжей прошло в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Совещание Минского областного совета руководителей колледжей днями принимала Марьина Горка. А точнее, местный аграрно-технический колледж.

Основной темой встречи была методическая работа, но уже на месте гостей заинтересовал совсем другой вопрос – внебюджетная деятельность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники совещания были, мягко говоря, удивлены достижениям своих марьиногорская коллег. Они увидели, как можно эффективно «делать деньги». И не просто держаться на плаву, но на самом гребне прибыльной волны.