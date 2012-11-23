Жителям столицы предлагают выбрать комфортную температуру в метро

Новости Минска. Каким должен быть подземный климат? Мнение минчан о комфортной температуре в метро изучает Мингорисполком. Таким образом, в метрополитене намерены создать максимальные удобства для пассажиров в зимний период.

Ведь спускаясь в метро, одетые по-зимнему люди попадают в теплое помещение, где находятся длительное время, а, выходя из метро, оказываются на холоде, что создает дискомфорт и может привести к простуде.

Жителям столицы предлагают проголосовать за теплую (плюс 15-18) или прохладную (10-12 градусов) температуру воздуха в подземке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.