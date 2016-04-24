Памятный знак в честь 70-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН открыли 24 апреля в Лошицком парке

Новости Беларуси. Древо мира и память, облаченная в камень. В Лошицком парке сегодня открыли памятный знак в честь сразу двух больших дат – 70-летия окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонию открытия прилетела помощник Генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу. Ведь именно на этом месте, правда, в октябре 2015-го она вместе с Александром Лукашенко посадила плакучую вишню. Сегодня уже окрепший саженец называют Деревом мира и устойчивого развития. Что примечательно, белый цвет, которым цветет эта вишня, в разных культурах символизирует чистоту и возрождение, доброжелательность и призыв к примирению.

Джихан Султаноглу, помощник Генерального секретаря ООН, помощник администратора ПРООН, директор регионального бюро по странам Европы и СНГ:

На самом деле, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в саду, посажено аналогичное дерево-близнец. Оно символизирует единство и мир. И вот эти два дерева будут расти параллельно друг другу. И мы убеждены, что Беларусь и в дальнейшем будет содействовать Организации Объединенных Наций. Будем работать вместе в целях мира, развития и защиты прав человека.

Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Это одно из мероприятий, которое подтверждает приверженность Республики Беларусь целям устойчивого развития. Эти цели закладывают какие-то приоритетные направления деятельности ООН и ставят те задачи, которые должны решать все государства, в том числе и Беларусь для решения всех проблем, стоящих перед обществом.