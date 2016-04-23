Более 1,5 тысяч байкеров из Беларуси, России, Прибалтики и Западной Европы открыли мотосезон в Минске

Новости Беларуси. Более полутора тысяч байкеров из Беларуси, России, Прибалтики и Западной Европы. Мотосезон-2016 сегодня официально открыли в Минске грандиозным парадом от Кургана Славы до столичного Дворца спорта. В эти минуты там проходит концертная программа, которая продлится до 9-ти вчера. На мужском празднике побывала и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Байкеры:

Я для себя открыл Беларусь два года назад и каждый раз сюда приезжаю. Кайфово.

Первый раз привез финнов. Они просто в шоке!

Самое главное знать, куда ехать, и знать, что тебя там ждут.

А в гостеприимной Беларуси таким визитёрам и рады. Сегодня для них и погода по сезону: вместо дождя и мокрого снега горсть яркого солнца и щепотка весеннего ветра, попутного. Полторы тысячи байкеров: вот таких – брутальных, в коже и заклепках; таких – хрупких, грациозных и, безусловно, отважных; и таких необычных — в шерсти, явно с другого континента. Ровно в полдень они все собрались у Кургана Славы, чтобы дружной и громкой колонной проехать к главной площадке Минска.

Они проснулись от зимней спячки и причесали гривы железных коней — так обычно говорят о старте нового мотосезона. Стартовали эффектно. Длинная колонная растянулась на километры. Улицы замерли – этого праздника ждали многие. И те, кто на железном коне, и те, кто просто проходил мимо. Любители адреналина промчались по проспекту, правда, медленнее обычного, будто давая возможность зафиксировать их во всех красе.

Все согласно правилам дорожного движения. Как-никак в одной полосе с самим министром внутренних дел едут. Еще на старте Игорь Шуневич признается: на дороге главное – взаимовежливость.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы хотим гармонизировать свои отношения со всеми участниками дорожного движения, в том числе и с байкерами.

И вот главная остановка — уже полюбившаяся всем зона гостеприимства — площадка у Дворца спорта. Однако интерес вызывали не только байки, но и байкеры, точнее — Бэтмены.

Геннадий, байкер:

С женой шили всю зиму. Повседневно езжу в другом костюме.

Кириллу 29. Этот сезон у него будет первым самостоятельным. Приехал из Москвы, говорит, там полноценно сезон еще не начинали — погода не позволяет.

Кирилл Иванов, байкер (Россия):

Какой год уже проводятся именно здесь все эти мероприятия открытия – закрытия. Потому что идеальные дороги, организация тоже идеальная. И даже из Москвы самая лучшая трасса на Минск идет.

Елена Мальчевская, байкер:

Я не такая уж и хрупкая, миниатюрная. Во мне 180 см роста. На мотоцикле езжу, потому что мимо пробок.

Елена – минчанка, живет в Питере. Для нее такие мотовстречи — совместить приятное и... приятное. Поездки на родину корректируются согласно календарю мотовстреч. Меж тем эту встречу уже можно назвать состоявшейся. Впереди рев мотора и скрежет шин.