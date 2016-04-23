Бригада Президента Беларуси стала самой результативной на стройплощадке стадиона «Динамо» 23 апреля

Новости Беларуси. Белорусы по всей стране сегодня приняли участие в республиканском субботнике. Общественно полезным делом вместе занимались начальники, рабочие, творческая интеллигенция. Традиционно тон трудовому марафону задавал Президент. Александр Лукашенко трудился на строительной площадке стадиона «Динамо». Бригада № 1 отвечала за бетонные работы. Глава государства также ознакомился с ходом реконструкции спортивного комплекса. Подробности в материале корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Именно минский «Динамо» во время Олимпиады-80 стал хранителем Олимпийского огня. На стадионе проходили отборочные и четвертьфинальные олимпийские матчи. Впрочем, не угасала слава этой площадки и в истории суверенной Беларуси. Эти трибуны видели сенсационную победу БАТЭ над «Баварией» и игру Дэвида Бэкхема.

Сегодня «Динамо» переживает глобальную реконструкцию. Проектировщики объединили исторический колорит и современный дизайн. Об олимпийском прошлом будут напоминать римские арки, а вот сам стадион станет ареной будущего.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Конечно, было бы гораздо проще строить этот стадион, если бы мы его снесли и строили с ноля. Но посчитали, что эту арку необходимо оставить – это одно из главных требований было.

Таким будет «Динамо» после реконструкции – многофункциональным спортивно-зрелищным комплексом под стать ведущим мировым аренам. Наши специалисты посетили стадионы в Барселоне, Берлине — переняли лучшее. Места на 22 тысячи зрителей с vip-зоной, подземный паркинг, развлекательный центр, теннисный корт, конференц-залы, новейшие системы освещения, видеонаблюдения, регистрации посетителей. На три четверти зрительные места накроет навес.

Потрудиться на масштабной стройке, а заодно и познакомиться с ходом реконструкции приехал Александр Лукашенко. Из просто футбольного стадиона «Динамо» превратится в легкоатлетический комплекс. Последняя тенденция – проектирование ведется параллельно со строительством. Президент поставил задачу – футбольное поле тоже задействовать.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Пока мы не планировали подогрев этого поля, чтобы можно было в неблагоприятное время года играть футбольные матчи. Может быть, есть необходимость здесь сделать подогрев этого поля и сертифицировать его под четвертую категорию УЕФА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что все равно надо делать подогрев, чтобы потом не ковыряться.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Для легкой атлетики подогрев не нужен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При чем тут легкая атлетика – а футбольное поле для чего? Его тоже надо задействовать для игры.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Единственное, что мы укладывать подогрев вынужденным будем немножко ниже, чем обычно это делается, из-за легкоатлетических снарядов.

Бетонные работы на стройке самые сложные и ответственные. Требуют физической выносливости и подготовки. Традиционно, это конёк Александра Лукашенко на субботниках. Президент укладывал бетон и на площади Государственного флага, и на строительстве поликлиники в Каменной Горке и пятого роддома. Сегодня фронт работ — бетонирование монолитных безбалочных перекрытий. Здесь разместятся семиуровневые трибуны.

Вместе со строителями Александр Лукашенко нон-стоп работал четыре часа. Бригада №1 под руководством Президента стала самой результативной. Забетонировать успели участок гораздо больший, чем предполагалось. Залили 140 кубометров бетона или полтора десятка грузовых автомобилей.

Работа бетонщика маркая. За часы работы на стройке Александр Лукашенко успел сменить и экипировку. Энтузиазмом заразил и бригаду спортсменов, которая трудилась на соседней площадке. Среди них будущее белорусской легкой атлетики. Василиса Марзалюк поборется за медали на Олимпиаде в Рио. А пока быстро освоилась на строительстве спортивного объекта.

Василиса Марзалюк, чемпионка Европейский игр, многократный призер чемпионата мира и Европы по вольной борьбе:

Я думаю, субботник – очень хорошая традиция, нужно ее дальше поддерживать.

Виктор Сосуновский, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по греко-римской борьбе:

Общественная работа сплачивает страну. Все смотрят, все участвуют.

Яна Шипко, СТВ:

Уже через пару лет на этом стадионе легкоатлеты и футболисты будут устанавливать рекорды спортивные, но сегодня на этой стройке бригада спортсменов бьет рекорды трудовые.

Рядом со мной знаменитая белорусская спортсменка Наталья Цилинская. Наталья, возьмете к себе в подмастерье?

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке:

Я вот знала, что вы попроситесь! Приготовила вам кисточку, пожалуйста, вон там у нас грунтовочка – и весело, с улыбкой!

Яна Шипко, СТВ:

Небольшая нагрузочка, тренировочка в выходной день, можно сказать?

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке:

Зато на свежем воздухе!

Обновленный стадион сможет принимать мировые первенства. Ему будет присвоена первая категория по требованиям Международной федерации легкоатлетических ассоциаций. Комплекс позволит проводить и тренировки. Рядом разместится резервное поле. С основной чашей стадиона его соединит подземный переход.

Игорь Сиводедов, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:

Это будет стадион, на котором будут проводиться не только соревнования, но и будет проводить тренировки как национальная команда, так и спортсмены различного уровня, смогут приходить любители, массово здесь бегать. Это даст стимул для занятий легкой атлетикой и, соответственно, толчок для развития нашего вида спорта на самом высоком уровне.

Выступления наших легкоатлетов на новой арене сможем увидеть уже в 2018-м. Новый стадион планируют сдать в конце следующего года.