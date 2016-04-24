Православные верующие празднуют Вербное воскресенье 24 апреля

Новости Беларуси. У православных верующих сегодня Вербное воскресенье. Праздник установлен в память входа Иисуса Христа в Иерусалим. Накануне этого события Иисус совершил чудо воскресения Лазаря. Весть об этом разнеслась широко, и народ приветствовал его, как царя, ветвями пальм.

В Беларуси на этот праздник освящают вербу – как символ тех пальмовых веточек, которыми встречали Христа. Освященные символы праздника принято хранить весь год как источник целебной силы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие:

Это большой светлый церковный праздник. Я пощусь, жду Пасхи.

Всегда отмечаем этот праздник с женой, с родителями.

Это что-то святое, чистое. И ожидание, я думаю, исполнятся все, все надежды, все мечты.

Уже завтра начнется Страстная неделя, время самого строгого поста. А сегодня, в Вербное воскресенье, верующим разрешено есть рыбу и даже выпить немного красного вина.

Кстати, с этим днем связано много примет. Так, если на Вербное воскресенье идет дождь, то это к хорошему урожаю. А если перед праздником распустились почки, то весь год будет радовать позитивными событиями.