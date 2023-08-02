Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля

Новости Беларуси. Уроженцу Беларуси – девятому президенту Израиля Шимону Пересу – на родине установили памятный знак в честь его 100-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Талантливый руководитель и дипломат, лауреат Нобелевской премии мира в деревне Вишнево прожил 11 лет. Потом семья переехала в Палестину.

Семен Перский, а именно так будущего политика звали на белорусской земле, никогда не забывал свое место силы и приезжал, чтобы почтить память своего деда и 2 тысяч евреев, убитых во время войны в организованном в Вишнево лагере смерти. Сегодня на подворье семьи с тех времен остались фундамент дома и колодец, воду которого Шимон Перес считал живительной.

Идею установить памятный знак в честь известного земляка поддержали в посольстве Израиля в Беларуси, а также представители еврейской общественности и бизнес-сообщества.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Этот человек необыкновенный, как и многие те, кто родился на воложинской земле. Он настолько был увязан с нашим Президентом, и у них цели были одни, как у Александра Григорьевича (это независимость, суверенитет, это государство для народа), так и у Шимона Переса. Как сын родной земли он ценил белорусский народ, он ценил белорусский вклад в развитие, современное развитие нашей страны.

Для сохранения исторической памяти по инициативе властей Минской области также начаты работы по реконструкции здания Воложинской иешивы.