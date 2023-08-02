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Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля

02 августа 2023 14:34
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Новости Беларуси. Уроженцу Беларуси – девятому президенту Израиля Шимону Пересу – на родине установили памятный знак в честь его 100-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Талантливый руководитель и дипломат, лауреат Нобелевской премии мира в деревне Вишнево прожил 11 лет. Потом семья переехала в Палестину.

Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля-1

Семен Перский, а именно так будущего политика звали на белорусской земле, никогда не забывал свое место силы и приезжал, чтобы почтить память своего деда и 2 тысяч евреев, убитых во время войны в организованном в Вишнево лагере смерти. Сегодня на подворье семьи с тех времен остались фундамент дома и колодец, воду которого Шимон Перес считал живительной.

Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля-4

Идею установить памятный знак в честь известного земляка поддержали в посольстве Израиля в Беларуси, а также представители еврейской общественности и бизнес-сообщества.

Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля-7

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Этот человек необыкновенный, как и многие те, кто родился на воложинской земле. Он настолько был увязан с нашим Президентом, и у них цели были одни, как у Александра Григорьевича (это независимость, суверенитет, это государство для народа), так и у Шимона Переса. Как сын родной земли он ценил белорусский народ, он ценил белорусский вклад в развитие, современное развитие нашей страны.

Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля-10

Для сохранения исторической памяти по инициативе властей Минской области также начаты работы по реконструкции здания Воложинской иешивы.

Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля-13

Работы планируют завершить в 2024 году.

# История # общество # Шимон Перес # Иван Маркевич # Фотофакт

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