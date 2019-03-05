Памятный знак отрядам милиции особого назначения открыли в Минске

Новости Беларуси. Юбилей создания белорусских отрядов милиции особого назначения в Минске отметили открытием памятного знака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бронзовый орел будет украшать плац и символизировать борьбу против темных сил. На постаменте размещены и слова: «Законность, честь, отвага». Именно под этим девизом служат сотрудники милиции особого назначения.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

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