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Памятный знак отрядам милиции особого назначения открыли в Минске

05 марта 2019 15:41
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Новости Беларуси. Юбилей создания белорусских отрядов милиции особого назначения в Минске отметили открытием памятного знака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятный знак отрядам милиции особого назначения открыли в Минске-1

Бронзовый орел будет украшать плац и символизировать борьбу против темных сил. На постаменте размещены и слова: «Законность, честь, отвага». Именно под этим девизом служат сотрудники милиции особого назначения.

Памятный знак отрядам милиции особого назначения открыли в Минске-4

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Мы выполняем свою работу ежедневно, ежечасно. Сотрудники готовятся каждый день для выполнения боевых задач.

Памятный знак отрядам милиции особого назначения открыли в Минске-7

Отряд милиции особого назначения – это подразделение постоянной боевой готовности. Его бойцы 5 марта перед участниками церемонии прошли торжественным маршем.

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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