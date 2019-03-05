Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта

Овсяные блины с клубничным джемом. Пошаговый рецепт от шеф-повара. Ингредиенты: овсяные хлопья, яйца, сыр, специи, масло и молоко. Вбиваем яйца в хлопья. Добавляем натертый сыр.

И добавляем сухой тимьян. Перемешиваем все в блендере. Теперь перекладываем тесто в контейнер. Добавляем молоко и семена тыквы. На разогретую сковороду отправляем растительное мало. Начинаем жарить наши блины.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Фрукты можно добавлять в блины. Или творог. Когда блинчики будут готовы, перекладываем их на тарелку. Поливаем вареньем.

Рецепты вкусных блинчиков от Галины Ивановой. В ассортименте Галины Ивановой – больше 20 вариантов тонких оладушек. Галина Иванова:

С томлеными яблочками – антоновка. С вишенками. Очень полюбилась начинка из сыра и творога. А еще мы любим блинчики поливать апельсиновым соком. Берем 300 гр муки и добавляем в нее щепотку соли. Один из секретов вкусных блинчиков – добавление в тесто просеянной муки. Тогда масса будет более мягкой и пышной. В муку добавляем молоко. Тщательно перемешиваем. В последнюю очередь мы добавляем одно яйцо.

Чтобы наши блины не пригорели, добавляем 2-3 ст. ложки подсолнечного масла.

Тесто для блинчиков почти готово.

Галина Иванова:

Поделюсь с вами очень уникальным, старинным рецептом, который мне передали мои прабабушки. Мы его немного отредактировали – осовременили, восстановили. Это очень просто, экономно и вкусно. Для этого нужны пол-литровая баночка муки, пол-литровая баночка воды и четверть палочки дрожжей. Вот и все.

С таким рецептом справится любая хозяйка. Главное – дать дрожжевому тесту настояться. Хотя бы полчаса.

Теперь можно приступать к выпеканию блинчиков.

Если вы добавили в тесто масло, то смазывать сковороду лишь при приготовлением первого блинчика. Чтобы оладушки не пригорали ко дну, лучше посуду заранее хорошо прогреть.

Чем больше в тесте сахара, тем румянее получаются края блинчиков. Если главное масленичное блюдо после приготовления получилось бледным, значит, тесто стало кислым. Исправить ситуацию можно, слегка подсластив массу. Теперь начиняем наши готовые блинчики.

Витаминные блинчики. Пошаговый рецепт от шеф-повара Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим витаминные блинчики. Для этого нам понадобятся: блины, творог, яблоко, морковь, яйцо, сахар, мед, ванилин и корица. Для начала готовим начинку для блинчиков: натираем морковь. Очищаем яблоко от кожуры и также натираем на терке.

Разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем в нем наши морковь с яблоком. Добавляем в массу сахар, корицу, ванилин и мед.

В отдельном контейнере смешиваем творог с обжаренными яблоком и морковью. Сюда же добавляем яйцо.

Заворачиваем начинку в полуготовые блинчики и выкладываем их на сковороду.