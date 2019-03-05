Прямой эфир

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта

05 марта 2019 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Овсяные блины с клубничным джемом. Пошаговый рецепт от шеф-повара.

Ингредиенты: овсяные хлопья, яйца, сыр, специи, масло и молоко.

Вбиваем яйца в хлопья. Добавляем натертый сыр.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-1

И добавляем сухой тимьян. Перемешиваем все в блендере.

Теперь перекладываем тесто в контейнер. Добавляем молоко и семена тыквы. На разогретую сковороду отправляем растительное мало. Начинаем жарить наши блины.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-4

Вадим Парханович, шеф-повар:
Фрукты можно добавлять в блины. Или творог.

Когда блинчики будут готовы, перекладываем их на тарелку. Поливаем вареньем.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-7

Рецепты вкусных блинчиков от Галины Ивановой.

В ассортименте Галины Ивановой – больше 20 вариантов тонких оладушек.

Галина Иванова:
С томлеными яблочками – антоновка. С вишенками. Очень полюбилась начинка из сыра и творога. А еще мы любим блинчики поливать апельсиновым соком.

Берем 300 гр муки и добавляем в нее щепотку соли.

Один из секретов вкусных блинчиков – добавление в тесто просеянной муки. Тогда масса будет более мягкой и пышной.

В муку добавляем молоко. Тщательно перемешиваем.

В последнюю очередь мы добавляем одно яйцо.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-10

Чтобы наши блины не пригорели, добавляем 2-3 ст. ложки подсолнечного масла.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-13

Тесто для блинчиков почти готово.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-16

Галина Иванова:
Поделюсь с вами очень уникальным, старинным рецептом, который мне передали мои прабабушки. Мы его немного отредактировали – осовременили, восстановили. Это очень просто, экономно и вкусно. Для этого нужны пол-литровая баночка муки, пол-литровая баночка воды и четверть палочки дрожжей. Вот и все.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-19

С таким рецептом справится любая хозяйка. Главное – дать дрожжевому тесту настояться. Хотя бы полчаса.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-22

Теперь можно приступать к выпеканию блинчиков.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-25

Если вы добавили в тесто масло, то смазывать сковороду лишь при приготовлением первого блинчика. Чтобы оладушки не пригорали ко дну, лучше посуду заранее хорошо прогреть.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-28

Чем больше в тесте сахара, тем румянее получаются края блинчиков. Если главное масленичное блюдо после приготовления получилось бледным, значит, тесто стало кислым. Исправить ситуацию можно, слегка подсластив массу.

Теперь начиняем наши готовые блинчики.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-31

Витаминные блинчики. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим витаминные блинчики. Для этого нам понадобятся: блины, творог, яблоко, морковь, яйцо, сахар, мед, ванилин и корица.

Для начала готовим начинку для блинчиков: натираем морковь. Очищаем яблоко от кожуры и также натираем на терке.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-34

Разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем в нем наши морковь с яблоком. Добавляем в массу сахар, корицу, ванилин и мед.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-37

В отдельном контейнере смешиваем творог с обжаренными яблоком и морковью. Сюда же добавляем яйцо.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-40

Заворачиваем начинку в полуготовые блинчики и выкладываем их на сковороду.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-43

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-45

Поливаем сметаной и ставим запекать их в духовке, разогретой до 200 градусов, на 10 минут.

Сервируем с клубничным вареньем. Посыпаем сахарной пудрой.

Блюдо готово! Приятного аппетита.

Масленица: готовим вкусные блинчики, от которых пальчики оближешь. Три рецепта-48

# Рецепты # общество # Галина Иванова # Марина Андрианова # Вадим Парханович

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва
05 марта 2019 13:09

Минобороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото
05 марта 2019 11:38

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?
05 марта 2019 11:35

«Я увидела смс-оповещение, что деньги ко мне не приходят, а уходят». Что делать, чтобы не взломали аккаунт в соцсети?