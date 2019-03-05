Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото

Съёмочная группа программы «Минск и минчане» посетила мастерскую фотографа Дмитрия Маслия.

Здесь пахнет весной, реактивами и стариной. На дедушкину «гармошку» и зеркальный «Зенит» он начал снимать еще в 70-ых. Любовь к хронике поддержали друзья. Сегодня в коллекции художника более 7 тысяч кадров неизвестного Минска. Дореволюционного и послевоенного, модернового и классического, хиппового и бунтарского. Этот фотоархив – настоящее путешествие во времени.

Дмитрий Маслий, историк, член Белорусского союза художников, член Международной гильдии живописцев:

Справа от меня находится – он раньше назывался Церковно-исторический музей. Он построен в 1913 году, так называемый Юбилейный дом. Потому что в этот год было 300-летие династии Романовых. Если вы обратите внимание, то левый купол – православный, а правая башенка – католическая. Это символизировало единение церкви.

Вадим Качан начал снимать Минск немного позже, в 80-ых. Верхний город – в руинах, монохромный и провинциальный, вдохновлял фотографа на документальные портреты. Тогда здесь собирался столичный андеграунд, снимали кино, а в торговых рядах проводили греко-католические службы. В Доме масонов появились первые в Минске граффити. Этот контраст седины и молодости притягивал мастера и просился в кадр.

Вадим Качан, фотограф:

Энергетика этого места, нажитость людьми – она прельщала. Ходили слухи, что Верхний город хотят полностью снести. Тогда были слухи, что Верхний город хотят снести. И здесь ещё в 88-ом году собралась минская интеллигенция, и с плакатами протестовали против строительства 2-ой ветки метро.

Октябрьской площадь стала в 1984 году, после строительства метро. Все минчане знали её, как Центральную. Возле Дворца профсоюзов заливали каток и водили хороводы возле ёлки. На чёрно-белых кадрах проносятся ЛАЗы и «Волги». А по центру площади возвышается памятник Сталину. Простоял он здесь, правда, недолго – с 1952 по 1961 год. Узнаваемой фигуры не стало практически в одночасье. Монумент стёрли за ночь и замостили площадь, словно и не было его здесь никогда. Впрочем, дореволюционная судьба этого места не менее любопытна!

Дмитрий Маслий:

Там, где Дом офицеров, был огромный комплекс Архиерейского подворья. Когда строили Дом офицеров, подворье снесли, но использовали для постройки Дома офицеров его фундаменты.

Не узнать на ретро-фото и самую молодёжную улицу – Зыбицкую. В 80-ых здесь была обычная деревня с развешанным бельём во дворах… Заросший парк и трансформаторная подстанция. Вот и все достопримечательности района.

От Кафедрального собора проходила, кажется, самая короткая улица Минска – Демьяна Бедного. Два дома на ней снесли после строительства метро, и улица испарилась. Но дух сохранила фотоплёнка! Вадим Качан:

Раньше не было ратуши. И там, где стоит пирамидка, очень напоминающая парижскую, только – меньшего размера, раньше был выход из бомбоубежища.

По Зыбицкой с правой стороны здание большое тоже сносили, но восстановили в таких же размерах – там интересно: в конце 80-ых-начале 90-ых художники проводили выставки. Такой андеграунд. Это было новое окно. Тогда что было – соцреализм и всё. Не сохранил город и уникальную синагогу в мавританском стиле начала ХХ века. История сейчас скромно выглядывает с боковых фасадов Драматического театра имени Горького. В этих стенах располагался легендарный кинотеатр «Культура». А после войны здание перестроили в модном тогда классическом стиле. В архивах Дмитрия Маслия не признать и площадь Ленина. Её застроили лишь в 30-ые, когда вырос Дом правительства по проекту Лангбарда. Напротив располагался известный на весь город дом Ядвиги Костровицкой. Здесь можно было купить красивые украшения и совершить гастрономический шоппинг!

Дмитрий Маслий:

Раньше здесь проходила улица Советская, гостиницы «Минск» не было, и она продолжалась вдоль этих домов и заканчивалась на площади Мясникова, где стояла огромная церковь Казанская железнодорожников. Тут на площади – так называемый Красный костёл. Он был построен в 1910 году стараниями Эдуарда Войниловича. После войны его хотели снести, как вы удивитесь. И на его месте построить самый большой в Минске кинотеатр.

На старых кадрах по улице Советской бежит шумный трамвай. Рабочие приходят на вкусные обеды на фабрику-кухню. А возле памятника Ленину с трибуны произносит торжественные речи правительство. К слову, судьба у монумента выдалась незавидная. Во время войны памятник вождю снесли и вывезли в Германию на переплавку. К счастью, в Ленинграде сохранились формы, по которым он отливался, и скульптор Манизер восстановил его.

Показать Минск прошлый и настоящий – вот главная цель необычного проекта Вадима Качана. Фотограф уже подготовил альбом «Исчезающее время».

Вадим Качан:

Я считаю, что это 2 разных города. Деревьев стало меньше, но зато город стал веселее, гламурнее. Нынешний Верхний город, конечно, отличается совершенно от другого. Нравится, но единственное, чего не хватает, это отсутствие жителей.

Дмитрий Маслий:

Может, с помощью города организовать выставку и сделать совместную из личных архивов. Мир меняется, город меняется. Чтобы любить город, надо знать его историю.