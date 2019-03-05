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Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото

05 марта 2019 11:38
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Съёмочная группа программы «Минск и минчане» посетила мастерскую фотографа Дмитрия Маслия.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-1

Здесь пахнет весной, реактивами и стариной. На дедушкину «гармошку» и зеркальный «Зенит» он начал снимать еще в 70-ых. Любовь к хронике поддержали друзья. Сегодня в коллекции художника более 7 тысяч кадров неизвестного Минска. Дореволюционного и послевоенного, модернового и классического, хиппового и бунтарского. Этот фотоархив – настоящее путешествие во времени.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-4

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-6

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-8

Дмитрий Маслий, историк, член Белорусского союза художников, член Международной гильдии живописцев:
Справа от меня находится – он раньше назывался Церковно-исторический музей. Он построен в 1913 году, так называемый Юбилейный дом. Потому что в этот год было 300-летие династии Романовых. Если вы обратите внимание, то левый купол – православный, а правая башенка – католическая. Это символизировало единение церкви.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-11

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-13

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-15

Вадим Качан начал снимать Минск немного позже, в 80-ых. Верхний город – в руинах, монохромный и провинциальный, вдохновлял фотографа на документальные портреты. Тогда здесь собирался столичный андеграунд, снимали кино, а в торговых рядах проводили греко-католические службы. В Доме масонов появились первые в Минске граффити. Этот контраст седины и молодости притягивал мастера и просился в кадр.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-18

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-20

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-22

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-24

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-26

Вадим Качан, фотограф:
Энергетика этого места, нажитость людьми – она прельщала. Ходили слухи, что Верхний город хотят полностью снести. Тогда были слухи, что Верхний город хотят снести. И здесь ещё в 88-ом году собралась минская интеллигенция, и с плакатами протестовали против строительства 2-ой ветки метро.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-29

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-31

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-33

Октябрьской площадь стала в 1984 году, после строительства метро. Все минчане знали её, как Центральную. Возле Дворца профсоюзов заливали каток и водили хороводы возле ёлки. На чёрно-белых кадрах проносятся ЛАЗы и «Волги». А по центру площади возвышается памятник Сталину. Простоял он здесь, правда, недолго – с 1952 по 1961 год. Узнаваемой фигуры не стало практически в одночасье. Монумент стёрли за ночь и замостили площадь, словно и не было его здесь никогда. Впрочем, дореволюционная судьба этого места не менее любопытна!

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-36

Дмитрий Маслий:
Там, где Дом офицеров, был огромный комплекс Архиерейского подворья. Когда строили Дом офицеров, подворье снесли, но использовали для постройки Дома офицеров его фундаменты.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-39

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-41

Не узнать на ретро-фото и самую молодёжную улицу – Зыбицкую. В 80-ых здесь была обычная деревня с развешанным бельём во дворах… Заросший парк и трансформаторная подстанция. Вот и все достопримечательности района.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-44

От Кафедрального собора проходила, кажется, самая короткая улица Минска – Демьяна Бедного. Два дома на ней снесли после строительства метро, и улица испарилась. Но дух сохранила фотоплёнка!

Вадим Качан:
Раньше не было ратуши. И там, где стоит пирамидка, очень напоминающая парижскую, только – меньшего размера, раньше был выход из бомбоубежища.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-47

По Зыбицкой с правой стороны здание большое тоже сносили, но восстановили в таких же размерах – там интересно: в конце 80-ых-начале 90-ых художники проводили выставки. Такой андеграунд. Это было новое окно. Тогда что было – соцреализм и всё.

Не сохранил город и уникальную синагогу в мавританском стиле начала ХХ века. История сейчас скромно выглядывает с боковых фасадов Драматического театра имени Горького. В этих стенах располагался легендарный кинотеатр «Культура». А после войны здание перестроили в модном тогда классическом стиле. В архивах Дмитрия Маслия не признать и площадь Ленина. Её застроили лишь в 30-ые, когда вырос Дом правительства по проекту Лангбарда. Напротив располагался известный на весь город дом Ядвиги Костровицкой. Здесь можно было купить красивые украшения и совершить гастрономический шоппинг!

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-50

Дмитрий Маслий:
Раньше здесь проходила улица Советская, гостиницы «Минск» не было, и она продолжалась вдоль этих домов и заканчивалась на площади Мясникова, где стояла огромная церковь Казанская железнодорожников. Тут на площади – так называемый Красный костёл. Он был построен в 1910 году стараниями Эдуарда Войниловича. После войны его хотели снести, как вы удивитесь. И на его месте построить самый большой в Минске кинотеатр.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-53

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-55

На старых кадрах по улице Советской бежит шумный трамвай. Рабочие приходят на вкусные обеды на фабрику-кухню. А возле памятника Ленину с трибуны произносит торжественные речи правительство. К слову, судьба у монумента выдалась незавидная. Во время войны памятник вождю снесли и вывезли в Германию на переплавку. К счастью, в Ленинграде сохранились формы, по которым он отливался, и скульптор Манизер восстановил его.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-58

Показать Минск прошлый и настоящий – вот главная цель необычного проекта Вадима Качана. Фотограф уже подготовил альбом «Исчезающее время».

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-61

Вадим Качан:
Я считаю, что это 2 разных города. Деревьев стало меньше, но зато город стал веселее, гламурнее. Нынешний Верхний город, конечно, отличается совершенно от другого. Нравится, но единственное, чего не хватает, это отсутствие жителей.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-64

Дмитрий Маслий:
Может, с помощью города организовать выставку и сделать совместную из личных архивов. Мир меняется, город меняется. Чтобы любить город, надо знать его историю.

Сталин на Октябрьской, деревня на Зыбицкой: Минск, который остался только на фото-67

Не теряйте времени и отправляйтесь запечатлеть любимый город. Кто знает, может, ваши кадры спустя десятилетия станут историей для нового поколения минчан!

# Достопримечательности Минска # общество # Дмитрий Маслий

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