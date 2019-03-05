Минобороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва

Новости Беларуси. В Беларуси оптимизируют количество отсрочек от военного призыва. В частности, для продолжения образования она будет предоставляться единожды, а в случае неявки в военкомат призывникам запретят выезд за пределы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также планируется, что уклонисты не смогут быть приняты на государственную службу. Эти инициативы сегодня озвучили представители министерств обороны и здравоохранения. На тематическом брифинге затронули и тему социального статуса военнослужащих: повышения денежного довольствия «срочникам», предоставления им льгот при поступлении в вузы.

Денис Федоров, заместитель начальника управления информации ГУИР Министерства обороны Беларуси:

Наиболее важные, наиболее значимые из этих мер – это включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж. Крайне важная мера – льготы при поступлении в учреждения образования в части предоставления первоочередного права на получение жилья в общежитии. Также право на обучение за счет средств республиканского бюджета на подготовительных отделениях для поступления в учреждения образования.