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Минобороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва

05 марта 2019 13:09
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Новости Беларуси. В Беларуси оптимизируют количество отсрочек от военного призыва. В частности, для продолжения образования она будет предоставляться единожды, а в случае неявки в военкомат призывникам запретят выезд за пределы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва-1

Также планируется, что уклонисты не смогут быть приняты на государственную службу. Эти инициативы сегодня озвучили представители министерств обороны и здравоохранения. На тематическом брифинге затронули и тему социального статуса военнослужащих: повышения денежного довольствия «срочникам», предоставления им льгот при поступлении в вузы.

Минобороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва-4

Денис Федоров, заместитель начальника управления информации ГУИР Министерства обороны Беларуси:
Наиболее важные, наиболее значимые из этих мер – это включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж. Крайне важная мера – льготы при поступлении в учреждения образования в части предоставления первоочередного права на получение жилья в общежитии. Также право на обучение за счет средств республиканского бюджета на подготовительных отделениях для поступления в учреждения образования.

Минобороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва-7

За последние 10 лет число призывников в стране уменьшилось почти в два раза. Сегодня в Беларуси предоставляется 47 видов отсрочек. Это один из самых высоких показателей в СНГ.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Денис Федоров # Фотофакт

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