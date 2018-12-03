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В Беларуси ожидается туман, гололед и мокрый снег

03 декабря 2018 06:46
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Новости Беларуси. Сложная дорожная обстановка: скользкое покрытие, высокая вероятность заносов и ухудшенная видимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси ожидается туман, гололед и мокрый снег-1

3 декабря в Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Местами прогнозируется туман и гололед. При этом синоптики обещают облачную погоду, что доставит еще больше дискомфорта водителям.

В Беларуси ожидается туман, гололед и мокрый снег-4

Госавтоинспекция отмечает возросшее количество ДТП в связи с ухудшением погодных условий. Поэтому рекомендует придерживаться зимнего стиля вождения и особенно внимательно относится к ограничениям на дороге: не превышать скоростной режим и избегать рискованных манёвров. Ночью подморозит – температура воздуха составит минус 2-8 градусов. В середине дня прогнозируется от нуля до минус 5.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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