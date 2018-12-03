Разница в возрасте супругов: за и против
Алёна и Александр женаты уже 2 года. Разница в возрасте супругов – 9 лет. Впрочем, как показывает практика – это ещё не самая большая разбежка. Со слов участников брачного тандема, дата рождения не влияет на семейное счастье. Девушка признаётся – рядом со старшим партнёром чувствует себя как за каменной стеной. Мужчина и поможет, и поддержит. Но иногда не всё идёт, как по маслу.
Алёна Лапунова (Филиппова), младше своего мужа на 9 лет:
Бывают некоторые разногласия, но это больше на бытовом фоне. Так как он старше, он, наверное, привык, что у него так, так, так. А я привыкла, что у меня до сих пор не так.
С другой стороны, именно возрастная амплитуда и даёт супругам возможность видеть все грани семейного счастья
Александр Лапунов, старше своей жены на 9 лет:
У неё больше эмоций, взрыва такого, а ты какой-то подключаешь опыт и понимаешь, что в данной ситуации лучше промолчать либо поступить по-другому.
Что касается психологии отношений, специалисты в один голос твердят – возрастные разбежки в парах были и будут. Это нормально. Вопрос лишь в том, во что они выльются спустя энное количество лет.
Сергей Кручинин, психолог:
Конечно, в первую очередь, это все вещи, которые связаны с жизненным восприятием и опытом. Через некоторое время они нивелируются, но иногда бывает, что до этого некоторого времени и не доходит. И не надо, конечно, скрывать про физические возможности, которые тоже с возрастом начинают, соответственно, расходиться в разные стороны.
Научный факт – мальчики взрослеют позже девочек. Но одно дело – искать в партнёре зрелость и опыт, совсем другое – справляться с убеждениями из детства. Психологи уверены – склонность к выбору партнёра намного старше себя больше относится к прекрасной половине.
Сергей Кручинин:
Очень часто это бывает, когда девочка рано потеряла отца или он ушёл. Недополучив отцовскую любовь, что, соответственно, компенсируется за счёт этого.
По данным Национального статистического комитета, средний возраст невесты в нашей стране – 24 года. Мужчины же предпочитают создавать семью в 27. А вот мнения по поводу оптимальной разницы в браке у белорусов расходятся.
Впрочем, если верить статистике, резонансных свадеб не так уж много.
Ольга Кипер, начальник отдела ЗАГС администрации Советского района г. Минска:
В этом году из 1 180 пар 40 пар с разницей в возрасте более 10 лет, что составляет около 3,5% от общего количества. Как правило, старше супруг. В 36 из 40 браков старшим по возрасту был мужчина.
Можно сказать, что возраст партнёров – отнюдь не главный аспект отношений. Конечно годы, а точнее их разница может сыграть злую шутку, но куда важнее заглянуть в душу, чем в паспорт. Ведь как говорится, любви все возрасты покорны.