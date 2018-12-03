Задайте себе эти 3 вопроса, чтобы найти свою зону комфорта

Если театр начинается с вешалки, то путь к формированию успешной гармоничной личности берёт своё начало с определения границ и выхода из собственной зоны комфорта. Вероятнее всего, многие из вас не совсем понимают, о чём идёт речь. А вот Ирина знает об этом не понаслышке. Ирина Кулак:

У меня в жизни есть всё: молодой человек, работа, привычное окружение. Но это всё красивая картинка: работа нелюбимая и с молодым человеком трудности, и я бы хотела это поменять, но очень страшно. Так, приходя на работу, я уже знаю, чего ожидать от своего босса, а к молодому человеку давно прикипела и поэтому у меня ничего не меняется.

Уловили суть? Зачастую, человек уверен, что никогда не был в зоне комфорта, то есть там, где ему в высшей степени уютно и физически, и эмоционально, поэтому призывы покинуть такое состояние вызывает недоумение. Но здесь происходит подмена понятий. В действительности зона комфорта – это пространство, в котором человек обосновался, и это место или состояние, каким бы оно не было, для него становится привычным.

Марина Прохорова, психолог:

Сталкиваются потребности, которые противоречат друг другу. Например, у человека есть желание реализоваться, достичь каких-то высоких целей, стать профессионалом в каком-то направлении, в деле. Но одновременно у некоторых другая потребность, например, конфликтность в безопасности, получается конфликт интересов, будто бы и человек начинает теряться, что ему делать, куда двигаться, в каком направлении.

Чтобы нащупать своё «пригретое местечко», необходимо ответить себе максимально честно на следующие вопросы. Марина Прохорова:

Где я, всё-таки, я чувствую удовлетворение? Где чувствую удовольствие от жизни? Где я наполняюсь радостью, позитивными чувствами, а где, скорее, встречаюсь с унынием, наблюдается упадок сил, энергетический потенциал на нуле.

Недаром великие говорили: хочешь что-то поменять в жизни – измени свои привычки. Перемены, которые в новой обстановке вызывают стресс, это и будет выходом из зоны комфорта. Начните переход из состояния «мнимого блаженства» постепенно, сразу не бросаясь в омут с головой. Марина Прохорова:

Какие-то очень резкие спонтанные изменения не имеют долгосрочного результата, они не фиксируются и их очень сложно удержать. Правда, у страха глаза велики и сначала что-то, к чему-то вы идёте, кажется вам несбыточным, невозможным. Когда вы делаете большие шаги навстречу вашим целям, вы начинаете ассимилировать результат, замечаете, что я что-то сделал и ничего страшного не случилось.

Важно не игнорировать новые обстоятельства. Чем дольше человек бездействует, тем сильнее атрофируется его способность к принятию решений. Если у вас нет мотивации что-либо менять в своей ситуации, тогда сама жизнь будет стимулировать, подкидывая проблемы, которые волей-неволей сподвигнут вас на действия. Марина Прохорова:

Конкретная психосоматика может развиваться, потому что это внутренний кризис. Если человеком не осознаётся, не проживается, оно уходит в тело и может выражаться в виде различных симптомов, как не очень серьёзных, так и переходящих в заболевания.