Памятника нет год – брестчанку обманули в ритуальном. Помочь смогли в горисполкоме

Доступность для обращений не только парламентариев, но и руководителей всех уровней – это уникальный пример белорусской структуры власти. Каждый человек может прийти на прием или позвонить с любым вопросом или предложением. Глава государства делает акцент на том, что необходимо не только слушать, но и слышать людей, а также максимально оперативно реагировать на их вопросы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первый план в решении проблем населения выходит работа на местах. Взять хотя бы опыт Брестского исполкома. Там максимально включились в решение проблем. Поэтому неудивительно, что из года в год в регионе наблюдается тенденция снижения обращения граждан. В частности, плотно работают и со случаями, связанными с мошенничеством или недобросовестным исполнением обязательств. Кристина Протосовицкая узнала, как уйти от обмана, не оббивая пороги разных инстанций.

История, которая превратилась в уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. А начиналась банально – компания по установке гранитных памятников год кормила обещаниями брестчанку Веру Дмитриевну.

Ваш памятник в работе, буквально два дня, и он полностью будет готов.

– Когда было прислано это сообщение?

– 19 октября 2023 года. Но оно не единственное. Часы аудиосообщений, 29 страниц переписки во всех мессенджерах. Год семья пыталась добиться установки памятника после 100-процентной внесенной предоплаты. Из обещанного появилась только площадка из плитки, но и та оказалась непригодной для установки в последующем гранитного памятника. Как выяснилось позже, за два года в Брестской области от рук мошенников пострадали еще 70 человек – ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Вера Дмитриевна и не подозревала масштаб аферы, пока не выиграла суд.

Вера Лисовец, жительница Бреста:

У меня супруг 50 лет отработал в областной больнице, был хорошим хирургом – спас десятки людей. И когда больные звонят и спрашивают, куда можно прийти к Анатолию Михайловичу – а вот никуда. На эту помойку, которую они мне устроили на кладбище. Я обращалась в различные инстанции, но нигде никакого результата. И единственная, кто мне помог, Наталья Николаевна из общества защиты прав потребителей горисполкома. Я ей крайне благодарна.

Что примечательно: выбор компании по установке памятника брестчанка объясняет просто: их рекламой пестрил весь город. А любой оставленный негативный отзыв тут же исчезал. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы живем будто в одном большом рекламном баннере. И сообщения буквально сыпятся из телефона. Но как показывает практика: чем выгоднее предложение, тем больше вероятность, что за ним стоят мошенники. Что делать, когда вас уже обманули?

Юридически в Беларуси в ответе за права потребителей государство в лице местных органов власти, общества по защите прав потребителей и суды. Де-юре в Бресте существовало такое общество, но де-факто не выполняли в полном объеме свои обязанности и брались только за простые случаи. Восстанавливает же законные права и консультирует по юридическим нюансам, причем бесплатно, горисполком. В 2024-м по 24 судебным искам сумма возмещенного ущерба превышает 145 тысяч рублей, по 27 – разбирательства продолжаются.