О чем мечтают минчане – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с праздника. Сегодня Всемирный день мечты. Давайте узнаем, какие желания у жителей столицы?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с праздника. Сегодня Всемирный день мечты. Давайте узнаем, какие желания у жителей столицы?
Мечта о большой, крепкой и дружной семье, своей уже собственной. Дом, собака, кот.
Все мечты уже связаны с внуками, потому что они уже взрослые, уже хочется, чтобы они нашли себя в этой жизни, чтобы все у них было удачно.
Я мечтаю побывать в круизном путешествии на лайнере.
Не могу сказать ничего конкретного, но всегда было желание быть полезным людям. То есть помогать им как-то где-то. Даже совет, хоть что-нибудь – лишь бы им легче жилось в этом мире.
Чтобы у всех моих близких и вообще у всех людей на земле было все хорошо: мир, здоровье, счастье. Вот это, наверное, самое первое, это действительно очень искренне всем желаю.
Подробнее в видео.