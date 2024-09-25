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О чем мечтают минчане – провели опрос

25 сентября 2024 14:23
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О чем мечтают минчане – провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с праздника. Сегодня Всемирный день мечты. Давайте узнаем, какие желания у жителей столицы?


 

О чем мечтают минчане – провели опрос-3

Мечта о большой, крепкой и дружной семье, своей уже собственной. Дом, собака, кот.

О чем мечтают минчане – провели опрос-5

Все мечты уже связаны с внуками, потому что они уже взрослые, уже хочется, чтобы они нашли себя в этой жизни, чтобы все у них было удачно. 

О чем мечтают минчане – провели опрос-7

Я мечтаю побывать в круизном путешествии на лайнере.

О чем мечтают минчане – провели опрос-9

Не могу сказать ничего конкретного, но всегда было желание быть полезным людям. То есть помогать им как-то где-то. Даже совет, хоть что-нибудь – лишь бы им легче жилось в этом мире.

О чем мечтают минчане – провели опрос-11

Чтобы у всех моих близких и вообще у всех людей на земле было все хорошо: мир, здоровье, счастье. Вот это, наверное, самое первое, это действительно очень искренне всем желаю.

Подробнее в видео.

# Алина Трус # Опрос

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