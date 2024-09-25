О чем мечтают минчане – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинается с праздника. Сегодня Всемирный день мечты. Давайте узнаем, какие желания у жителей столицы?



Мечта о большой, крепкой и дружной семье, своей уже собственной. Дом, собака, кот.

Все мечты уже связаны с внуками, потому что они уже взрослые, уже хочется, чтобы они нашли себя в этой жизни, чтобы все у них было удачно.

Я мечтаю побывать в круизном путешествии на лайнере.

Не могу сказать ничего конкретного, но всегда было желание быть полезным людям. То есть помогать им как-то где-то. Даже совет, хоть что-нибудь – лишь бы им легче жилось в этом мире.