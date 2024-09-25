Свыше 800 молодых специалистов пополнили ряды медучреждений Минской области

Материальная поддержка, развитая система наставничества, обеспечение жильем и ряд других льгот, которые так привлекают молодые кадры. О многом говорят и цифры: в медучреждениях Минской области ряды специалистов пополнили свыше 800 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Несвижскую центральную больницу пришло 10 медиков. Довольны ли они условиями, а также почему выбрали именно это учреждение – расскажет Екатерина Ковальчук.

История молодой семьи хирургов Татьяны и Андрея началась еще в Гомельском медуниверситете. Она роддом из Пинска, он брестчанин. Заниматься медициной и помогать людям – это стало их общей целью. К выбору своего первого рабочего место подошли серьезно. Вариантов было много, ведь врачи востребованы везде. Однако именно желание развиваться и продвигаться по карьерной лестнице привело их в Несвижскую центральную районную больницу.

Татьяна Власюк, врач-хирург Несвижской центральной районной больницы:

Мы сами себе нашли дом, но после этого Виктория Викентьевна предлагала нам тоже съемную квартиру и съемный дом. Но пока мы остановились на том, что выбрали мы. Но в любом случае больница возмещает нам приличную часть от того, что мы платим. И мне, и мужу.

В поликлинике оказывается первичная медицинская и квалифицированная помощь по 25 направлениям. Здесь оборудованы отделения дневного пребывания, операционная для малоинвазивных оперативных вмешательств, эндоскопический кабинет. И это еще не все.

Виктория Праженик, главный врач Несвижской центральной районной больницы:

Открыт межрайонный центр раннего вмешательства, где мы оказываем помощь деткам от момента рождения до трех лет с различными проблемами здоровья Несвижского района, Копыльского и Клецкого районов.