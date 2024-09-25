В Минской области убрана треть площадей кукурузы на зерно
Аграрии Минской области наращивают темп уборочной. Сегодня они лидеры по оперативности и валовому сбору кукурузы. В этом году необходимо пройти порядка 300 тысяч гектаров с царицей полей. Уже убрана треть посеянных площадей на зерно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Урожайность высокая – почти 90 центнеров с гектара. Аграрии стараются вовремя собрать урожай, погода пока позволяет. Так, в хозяйстве «Заболотский» Любанского района в этом сезоне к сбору урожая кукурузы приступили раньше обычного. Культура созрела рекордно быстро. В планах намолотить 5 тысяч тонн зерна. В день убирают до 300 тонн.
Олег Лапанович, старший механизатор сельхозпредприятия «Заболотский»:
С Николаем мы работаем первый сезон. Мы работали на зерновых культурах, занимались уборкой. И сейчас перешли вместе на уборку кукурузы. 1800 намолочено кукурузы. Есть что убирать. Даже, может быть, и больше 2000. Планку мы должны взять прошлогоднюю.
Генрих Романчук, главный агроном сельхозпредприятия «Заболотский»:
Убрать предстояло нам в начале уборки 3090 гектаров. Из них планировалось 600 на зерно, остальное на силос. Это нам на свои нужды. Мы обычно на плющение яму закладываем, плющим кукурузу для своего собственного потребления, для дойного стада.
На полях с кукурузой аграрии будут работать еще до октября. Параллельно идет сев зерновых. В «Заболотском» до конца месяца необходимо освоить 4 тысячи гектаров под озимые зерновые. Половина уже засеяна.