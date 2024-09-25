В Минской области убрана треть площадей кукурузы на зерно

Аграрии Минской области наращивают темп уборочной. Сегодня они лидеры по оперативности и валовому сбору кукурузы. В этом году необходимо пройти порядка 300 тысяч гектаров с царицей полей. Уже убрана треть посеянных площадей на зерно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Урожайность высокая – почти 90 центнеров с гектара. Аграрии стараются вовремя собрать урожай, погода пока позволяет. Так, в хозяйстве «Заболотский» Любанского района в этом сезоне к сбору урожая кукурузы приступили раньше обычного. Культура созрела рекордно быстро. В планах намолотить 5 тысяч тонн зерна. В день убирают до 300 тонн.