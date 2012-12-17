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Памятник «Щит Отечества», посвященный погибшим при исполнении служебного долга чекистам, открыли в Минске

17 декабря 2012 13:15
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Новости Беларуси. Дань чести и мужеству. В Минске торжественно открыли памятника «Щит Отечества». Такой подарок сделан специально к 95-летию со дня образования органов госбезопасности. Скульптурная композиция в бронзе посвящена чекистам, погибшим при исполнении служебного долга.

В церемонии открытия приняли участие ветераны и действующие сотрудники органов госбезопасности, а также представители делегации из стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярослав Филиппович, скульптор:
Работу над ним начинали очень давно с Владимиром Ивановичем Жбановым, года три назад. Было очень много эскизов, вариантов. Но в итоге пришли к  тому варианту, который у нас сейчас есть.
Все символы Беларуси собраны. И Комитет, как стена отечества, щит.

Игорь Лысаковский, генерал-майор Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в отставке:
В истории страны, в истории органов государственной безопасности останется память на всю жизнь. Поэтому важность этого памятника я считаю очень большой.

# Памятники Минска # общество # КГБ Республики Беларусь # Фотофакт

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