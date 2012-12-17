Что будет 22 декабря 2012 года, после «конца света»? Видеопрезентация от НАСА

Новости конца света. Истерика вокруг «конца света», который, якобы наступит до начала Нового года, настолько усилилась благодаря СМИ и интернету, что даже специалисты НАСА (самые серьезные эксперты по исследованию космоса из США) решили выступить с опровержениями и развеять мифы и слухи якобы знающих людей. Согласно одной из версий конца света, планета Нибиру столкнется с Землей 21 декабря и все живое погибнет. Однако ученые из НАСА утверждают, что такой планеты не существует. Более того, на траекториях, ведущих к столкновению с Землей, не замечено никаких астероидов или комет. Если бы к нам на самом деле приближалась планета или комета, способная на следующей неделе уничтожить Землю, на небосклоне уже была бы видна яркая точка. Согласно другой теории конца света, Солнце сожжёт Землю. Как раз сейчас солнце приближается к своему максимуму, т.е. к активной фазе своего 11-летнего цикла, однако за последние 50 лет этот солнечный цикл является самым слабовыраженным, утверждают в НАСА.

Согласно современной интерпретации календаря майя, конец света наступит 21 декабря, однако если рассматривать конец каждого цикла календаря как конец света, то он должен был быть уже 13 раз! Поэтому слухи про конец света, предсказанный майя, тоже беспочвенны. Кстати, американские журналисты обещают транслировать конец света с 19 по 22 декабря с родины майя. А в НАСА сняли фильм: Что будет 22 декабря со слоганом "Если вы видите этот фильм, значит, вы пережили конец света!".

ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К КОНЦУ СВЕТА

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин (в интервью «КП»:

Конец света будет - христианин очень серьезно относится к тем пророчествам, которые описаны в книге «Откровения Иоанна Богослова» («Апокалипсис»). Но его не будет 21 декабря. Вообще в Евангелии сказал сам Господь: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Нет фиксированной даты окончания нынешней человеческой истории. Время этого конца зависит от того, как себя ведет человечество. Если внимательно прочесть книгу «Откровения Иоанна Богослова», то можно увидеть: дата окончания нынешней истории человечества связана не с какими-то природными явлениями, не с роком, не с тем, что Бог решил в тот или иной момент окончить эту историю. А с тем, насколько умножится в мире зло, насколько люди будут исполнять или не исполнять заповеди Божьи. Дата конца света может отодвигаться и может приближаться - это зависит от нашего свободного выбора.

21 декабря советую помолиться, услышать Божий ответ на молитву, а этот ответ всегда приносит в жизнь человека мир и понимание того, что главное, а что второстепенно. Бояться точно ничего не надо! И уж тем более не надо пугать окружающих.

Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт:

Надо делать все, чтобы наступил конец тьмы - неверия и язычества. Сегодня знаки говорят, что Господь дарует нам время. Строятся храмы - значит Господь любит нас.

Глава обсерватории Ватикана Хосе Фунес:

Апокалипсические сценарии на 21 декабря текущего года, основанные на предсказаниях календаря майя, не стоят обсуждения. Вселенная расширяется, и если некоторые модели правильны, то в какой-то момент она прекратит свое существование. Но это произойдет не ранее, чем через несколько миллиардов лет. Христиане искренне верят, что смерть — это не конец.