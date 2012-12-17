Новости Беларуси. В связи со сложными погодными условиями в Минске введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в городском управления МЧС. Он будет действовать до 19 декабря.

Руководителям предприятий и организаций необходимо привлечь все силы и средства для ликвидации последствий снегопадов совместно с коммунальными службами. Особое внимание – расчистке от снега и наледи крыш жилых домов.

В Минске за выходные зарегистрировано 17 случаев холодовых травм и 20 гололедных. И температура воздуха будет понижаться. 17 декабря к ночи до минус 15. В среду морозы усилятся до 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.