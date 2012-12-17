Прямой эфир

В связи со сложными погодными условиями в Минске введен режим повышенной готовности

17 декабря 2012 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В связи со сложными погодными условиями в Минске введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в городском управления МЧС. Он будет действовать до 19 декабря.

Руководителям предприятий и организаций необходимо привлечь все силы и средства для ликвидации последствий снегопадов совместно с коммунальными службами. Особое внимание – расчистке от снега и наледи крыш жилых домов.

В Минске за выходные зарегистрировано 17 случаев холодовых травм и 20 гололедных. И температура воздуха будет понижаться. 17 декабря к ночи до минус 15. В среду морозы усилятся до 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Что будет 22 декабря 2012 года, после «конца света»? Видеопрезентация от НАСА
17 декабря 2012 08:48

Что будет 22 декабря 2012 года, после «конца света»? Видеопрезентация от НАСА

Чиновники в Беларуси открыты для СМИ - проблема лишь в пресс-секретарях?
17 декабря 2012 05:37

Чиновники в Беларуси открыты для СМИ - проблема лишь в пресс-секретарях?

Зима на самом севере Беларуси: автолавка и врачи по расписанию, отсутствие мобильной связи и температурные рекорды
15 декабря 2012 17:51

Зима на самом севере Беларуси: автолавка и врачи по расписанию, отсутствие мобильной связи и температурные рекорды