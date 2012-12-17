Чиновники в Беларуси открыты для СМИ - проблема лишь в пресс-секретарях?

Новости Беларуси. Ей не привыкать работать по строгому расписанию. Кому как не пресс-секретарю Минтранспорта знать цену минутного опоздания. Разговаривать с нами приходится осипшим голосом. Простуда для Елены не повод отменить съемки. Впрочем, она всегда, даже на собственном интервью, — с телефоном. В любой момент могут позвонить с просьбой предоставить информацию или дать комментарий. Но у чиновников и без журналистов работы хватает. Пресс-секретарь улыбается: выручает обаяние.

Елена Солоненко, пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Журналистов люблю. Прививаю любовь к ним чиновникам. Многие раньше говорили: не люблю журналистов, когда-то неправильно показали... Старалась положительными примерами показать, что журналисты хорошие, и если с ними по-хорошему, всегда пойдут навстречу.

Обескураживает, когда звонишь в какое-то министерство, ведомство и тебе говорят: Интервью? Сегодня?! Ребята, ну вы даете! Хотя бы за три дня обратились бы или за неделю! Но мы же не спрашиваем за всю Одессу, мы задаем чиновнику конкретный узкий вопрос. Тот, за который он отвечает! Репортер ОНТ Дмитрий Семченко недоумевает: о какой оперативности в принципе может идти речь, если в отдельных ведомствах пресс-секретарями будто работают «каменщики» — стены от журналистов выстраивают на совесть. И пробиться к чиновникам практически невозможно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Семченко, корреспондент, телеведущий ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Минобразования. Поднимаем острый вопрос: гибель детей в Светлогорске и Солигорске. Насколько школа должна отвечать. Минобразования как глухая стена — есть только один чиновник, но он уехал. Будем надеяться, что уехал он перенимать зарубежный опыт. У них 100 чиновников и никто ответить не может. Пресс-секретарь не говорит, с кем разговаривать, как узнать? Как мы можем вместе решать какие-то проблемы, если люди не хотят говорить?

Стандартная репортерская схема: утром — тема, вечером — эфир. И это если в течение дня ничего не случится, тогда времени на подготовку еще меньше. А ведь ни Дмитрий, ни его коллеги с других телеканалов не могут себе позволить опоздать с актуальной информацией. Вы ведь не хотели бы узнавать новости эдак через три-четыре дня. Зато представители некоторых госорганизаций, похоже, смотрят разве что романтические фильмы. И требуют от журналистов писать письма.

Закон Республики Беларусь о печати и других средствах массовой информации. 13 января 1995 г. Раздел IV. Отношения средств массовой инофрмации с гражданми, государственными органами и организациями. Статья 32. Право на получение информации:

Граждане Республики Беларусь имеют право на своевременное, оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, общественных объединений...

Редакция имеет право запрашивать такую информацию о деятельности государственных органов, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрашивание информации возможно как в устной, так и в письменной форме...

Сейчас мы покажем, как статья работает на практике. Напомним, по закону информацию журналисту вполне могут предоставить после устного обращения. Но это по закону.

Корреспондент СТВ - Министерство ЖКХ:

- Это министерство ЖКХ?

- Да.

— СТВ. Как с пресс-секретарем связаться?

- Если хотите информацию — не получите.

— Вы пресс-секретарь? Мы хотим договориться об интервью.

- Пишите письмо.

— Почему?

- Конкретно, что вы хотите?

- У нас абсолютно общий вопрос.

- На имя замминистра Трубило пишите письмо, пусть он решает.

- А сегодня можно?

- Нет.

- Почему?

- Потому что снега идут, крыши чистить надо.

— А он, простите, крышу чистит?

- С ним связывайтесь.

Конкретная ситуация. Абсолютно безобидный вопрос, но комментировать его некому, потому что «снега идут». Может, министерство ЖКХ не работает до весны? Мы решили проверить и-таки попасть к тому самому замминистру Трубило. А вот и секретарь из его приемной. Увидев нашу съемочную группу, дама торопится вызвать сразу два лифта.

Ситуация доходит до абсурда. Записываемся к замминистра на прием. Возвращаемся в министерство на следующий день. Вот она, приемная замминистра. А вот и сам — Геннадий Алексеевич Трубило. Трубило не знает, что камера работает, а потому замминистра едва ли можно обвинить в кокетстве. По его словам, о наших попытках встретиться — впервые слышит и уверяет, что всегда открыт для прессы и даже в цейтноте готов выкроить время для интервью.

Геннадий Алексеевич долго не мог поверить, что, оказывается, к нему настолько сложно пробиться. Обещает разобраться. И все же подобная ситуация, конечно, не везде и не всегда. Многие министерства и ведомства успешно и оперативно сотрудничают с журналистами. И, кстати, лишь в крайнем случае просят официальный письменный запрос.

Александр Ластовский, начальник управления информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Журналист — профессия круглосуточная, и пресс-секретарь тоже профессия круглосуточная. Преступность не считается с выходными милиционеров, поэтому регулярные обращения приучили и меня, и мою семью к тому, что выходных никаких нет.

Александр Ластовский рассказывает: за пять с лишним лет в пресс-службе столичной милиции привык, что милиция у журналистов отвечает буквально за все. Поэтому и ему приходится быть специалистом везде по чуть-чуть. Он не боится дополнительных вопросов перед камерой.

Александр Ластовский:

Первый раз был в шоке, увидев себя на экране, жутко себе не понравился. Верю в то, что в жизни я лучше выгляжу. Я понимаю, что не Ластовский как человек заслужил право что-то комментировать, а Ластовский — это должность.

Александр соглашается: если у пресс-секретаря не налажен контакт с пишущей или снимающей братией, страдают все стороны информационного треугольника: и зритель, он же читатель, в том числе. Когда иным способом получить комментарий не удается, нам приходится снимать «втёмную». Приходится. Чиновники потом надолго обижаются, а как иначе? Если официальное лицо не желает общаться с прессой, а для многих людей, не сидящих в кожаных креслах, журналисты - последняя надежда.

Леокадия Петровна едва сдерживает слезы. Эту воду им со свекровью нужно растянуть на несколько дней. Других вариантов нет.

Леокадия Менжинская, жительница деревни Тисковщина:

Экономим. Мыться — как в той пословице — а сколько той зимы? Еще мы — ладно, а соседка без ног вообще...сидит плачет: принеси хоть капельку воды!

И такая ситуация в деревне Тисковщина уже почти два года. В отчаянии топят снег, благо его хватает на нерабочей колонке. И самое парадоксальное, что водонапорная башня в селе есть. Вот она, как издевательство, видна с участка Леокадии Петровны. Грозой там перебило счетчик, но починить, уверяют местные, можно. Готовы даже сброситься на ремонт.

Леокадия Менжинская:

Мы сколько ни звонили в Столбцы и депутатам — знаете, вы деревня неперспективная, вы нам не подходите. А мы столько просили! Чтобы приехали и просто подключили. Дело в несчастном этом трансформаторе. Приехал энергонадзор - посмеялись. Приехали — мы прибежали довольные, ой, как рассчитаться? Спасибо! А за что спасибо, мы вас отключаем!

Станислава Иосифовна тоже никак не может понять: в деревне ведь не два, не три, а несколько десятков человек. Получается, когда всю жизнь работали на местный колхоз — были перспективными, теперь — нет. Единственное для них спасение — колодец на территории бывшей школы, участок выкупил минчанин и по доброте душевной пока что не поставил забор. Сами так далеко женщины не доберутся, приходится платить.

Станислава Иосифовна, жительница деревни Тисковщина:

Нанимаю ребят, они мне по фляге воды на день приносят. Колодец далеко, я оттуда не принесу. А если он закроется — мы вообще без воды останемся.

Сейчас мы проверим, как такую народную проблему прокомментируют местные власти. Вначале сельсовет. Председатель на больничном, но нам сразу дают все ее телефоны и спрашивают, чем еще помочь.

А это уже Столбцовский райисполком. Заглядываем в отдел идеологии. Что есть, то есть. Не зная, что их снимают, специалисты искренне стараются организовать для нас интервью. Нас приводят к кабинету зампредседателя и просят немного подождать, пока тот якобы подготовится к интервью. В этот момент за дверь буквально вбегает человек в галстуке. Стучимся. Человек, разговаривающий, если это можно так назвать, с нами, очень похож на председателя Столбцовского райисполкома. Его возмущение понятно: дескать, обычно журналисты жалуют в район делать репортажи на позитивные темы, а тут — жалоба. Как говорят, без комментариев... Пообщаться с ним журналистам СТВ так и не удалось. Это тот самый случай, когда пресс-секретари действительно делали все, чтобы помочь журналистам. А вот начальство оказалось против.

А вот Эвелина Зелинская не пресс-секретарь, не идеолог, но председатель минского клуба «В гостях у бабушек». Для многих журналистов — уже бренд. Если для статьи или съемок нужна интересная дама, которой за... - в любое время любой каприз. Эвелина Адамовна признается: у нее с журналистами даже не сотрудничество, а дружба. Она помогает репортерам находить интересных героев, а те в ответ никогда не отказываются освещать мероприятия ее клуба. Схема элементарная, а работает уже много лет без сбоев. И, кажется, она могла бы многому научить тех, кто считает, что грамотно работает с прессой.

Эвелина Зелинская, председатель клуба «В гостях у бабушек»:

Я считаю, что надо дружить, и тебе тогда идут навстречу, если ты будешь так же. Помогают тем, кто сами себя хорошо ведут и обращаются с телевидением, и помогают. Это же тоже люди на работе.