Код души: о чем могут сказать линии на ладони и узоры на подушечках пальцев?

Мы все уникальны. Мы все не похожи друг на друга. Каждый из нас – загадка.

Говорят, глаза – зеркало души, но ничто не может так точно описать сущность человека, как линии на ладонях его рук.

Значением этих загадочных полос на коже заинтересовались ещё наши предки. Об этом свидительствуют наскальные картинки.

Сегодня появляется всё больше доказательств, что рисунки на ладонях действительно волшебные письмена, в которых закодирована жизнь человека.

Мало кто знает, что линия на руках формируется ещё в утробе матери. А на протяжнении жизни, в зависимости от нашего физического развития, уровня образования, здоровья и эмоционального состояния, – они имеют свойство меняться.

Более того, крупные линии могут обовляться в течении нескольких часов, а мелкие – полминут.

Отличить мужскую ладонь от женской по линиям, составляет сложность даже для опытного хироманта. Зато левая и правая ладони дают совершенно разные показатели судьбы человека. Если он меняется в течении жизни.

Изображение на ладонях – это ещё не хиромантия. При диагностики настоящий хиромант учитывает ещё и форму рук человека.

В обрисовке точного психологического портрета определяющую роль играют капилярные узоры: узоры на подушечках пальцев. Иными словами – наши отпечатки. Это настоящий код души человека. По ним любой опытный криминалист, судмедэксперт с легкостью охарактеризует обладателя тех или иных узоров.

По набору определённых узоров, цвета линий, форме пальцев, можно определить будущего ученого, музыканта, спортсмена. Определить тип темперамента, финансовый успех и прочее. Сегодня это стало возможным.

Бесспорно, душа человека – это Вселенная. А линии – ее проекция на руке. Изучите себя, и быть может, ваша жизнь в скором времени изменится к лучшему.