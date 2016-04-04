Солдатам запретили пользоваться смартфонами и планшетами из соображений информационной безопасности

Новости Беларуси. Селфи как риск утечки секретных данных. Министерство обороны запретило солдатам пользоваться смартфонами и планшетами из соображений информационной безопасности. Теперь, согласно новым правилам, военнослужащим можно будет звонить только по старым моделям мобильных телефонов и пользоваться устройствами, в которых не предусмотрен выход в интернет.

Все эти меры, прежде всего, направлены на сохранение конфиденциальности военной информации. Между тем, за пределами места службы, пользоваться гаджетами солдатам не запрещается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Это связано с вопросами информационной безопасности. Что в рабочее время на рабочих места, где возможен съем несанкционированной информации, запрещено пользоваться такими гаджетами, которые позволяют передавать информацию, или видео, или аудио.

Аналогичной проблемой обеспокоены во всем мире. Ограниченно использование смартфонов в российской армии. Ужесточить меры планируют и в Китайской армии. По данным опросов, в Поднебесной порядка 70% солдат фотографируются на территории военного городка. Нередко к таким снимкам прикрепляются координаты объектов.

Ограничить пользование гаджетами могут и британские войска. Были случаи, когда о смерти солдата интернет-сообщество узнавало раньше родственников погибшего.