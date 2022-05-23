Готов ли ребёнок пойти в первый класс? Специалисты рассказали, как это проверить

Родителям будущих первоклашек очень важно следить за развитием своих детей, чтобы с точностью определить, готов ребенок пойти в школу или еще рановато.
Родителям будущих первоклашек очень важно следить за развитием своих детей, чтобы с точностью определить, готов ребенок пойти в школу или еще рановато.
Екатерина Гасанова, логопед, сурдопедагог, специалист дошкольного образования:
Дети часто не успевают дозреть функционально и в следствии не осваивают нормы русского языка. На данный момент каждый седьмой школьник испытывает трудности в обучении: дислексия, дисграфия и дискалькулия.
Ирина Щербо, логопед-дефектолог, педагог раннего развития:
Есть физиологическая готовность, есть психологическая готовность, а есть банальная физическая готовность. Ребенок должен обладать достаточно крепким мышечным корсетом, чтобы он долгое время мог сидеть на стуле неподвижно и у него не затекали при этом мышцы. Есть старый тест: ребенок должен дотягиваться вот так через голову до уха. Это такой тест на физическую готовность.
Психологическая готовность – более сложный аспект. Школа – это не просто буквы и цифры, которые нужно заучить. Это система, в которую важно успешно внедриться и показать определенные навыки для эффективного обучения.
Ирина Щербо:
Чтобы ребенок понимал, что написано в математической задаче, он должен хорошо читать. Чтобы ребенок хорошо считал, у него должно быть развито пространственное мышление. Чтобы ребенок хорошо записывал за учителем на слух, у него должен быть развит фонематический слух. Все эти компоненты в итоге складываются в непосредственную готовность к школе.
Сюда также относят эмоционально-волевую сферу. Здесь нужна эмоциональная устойчивость, усидчивость и концентрация внимания.
Ирина Щербо:
То есть ребенок может неплохо писать дома, неплохо читать по слогам, но, придя в школу, на фоне шума, где сидит 30 человек, перед ним сидит девочка с яркой резинкой и он на все это отвлекается, он может абсолютно не уметь скоординированно демонстрировать свою готовность именно по школьным навыкам.
Одна из эффективных методик – нейропсихологическая диагностика. Когда мы понимаем, как работает мозг и налаживаем новые нейронные связи, мы тем самым помогаем ребенку расширить характеристики психических функций за счет обычных физических упражнений, скоординированных между собой в различные системы действий.
Ирина Щербо:
Мы учим ребенка одновременно слышать, видеть, чувствовать, но при этом выполнять какую-то моторную программу по телу. Таким образом, сидя в школе, он уже не будет отвлекаться ни на что постороннее, сможет максимально долго удерживать в голове то, что ему нужно делать.
Основная задача родителей – обучить ребенка грамотному переключению. Для этого можно использовать несколько упражнений.
Ирина Щербо:
Мы работаем над переключением на всех уровнях. На уровне рта, когда нам нужно выполнять разные артикуляции. Например, язык вправо, влево, открыли рот, закрыли. На уровне пальчиков – любые наши пальчиковые игры. И на уровне тела, когда нам нужно делать какие-то разнонаправленные движения руками, которые ребенок должен отзеркаливать.
Задействуйте разные комбинации и жесты.
Екатерина Гасанова:
Если он гоняет машинки по столу, ему сложно сконцентрировать внимание, он не держит роль, он не имеет авторитета. Ему нужно еще дозреть, так как концентрации внимания на уроках не будет. Учите ребенка взаимодействовать друг с другом, чтобы он мог отвечать вам полной фразой.
Если у ребенка что-то не получается, то, возможно, есть какая-то проблема в работе головного мозга. Разобраться с этим вам помогут только специалисты. После диагностики вы поймете, какие у него слабые и сильные стороны и сможете это скорректировать.