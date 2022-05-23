Готов ли ребёнок пойти в первый класс? Специалисты рассказали, как это проверить

Родителям будущих первоклашек очень важно следить за развитием своих детей, чтобы с точностью определить, готов ребенок пойти в школу или еще рановато.

Екатерина Гасанова, логопед, сурдопедагог, специалист дошкольного образования:

Дети часто не успевают дозреть функционально и в следствии не осваивают нормы русского языка. На данный момент каждый седьмой школьник испытывает трудности в обучении: дислексия, дисграфия и дискалькулия.

Ирина Щербо, логопед-дефектолог, педагог раннего развития:

Есть физиологическая готовность, есть психологическая готовность, а есть банальная физическая готовность. Ребенок должен обладать достаточно крепким мышечным корсетом, чтобы он долгое время мог сидеть на стуле неподвижно и у него не затекали при этом мышцы. Есть старый тест: ребенок должен дотягиваться вот так через голову до уха. Это такой тест на физическую готовность. Психологическая готовность – более сложный аспект. Школа – это не просто буквы и цифры, которые нужно заучить. Это система, в которую важно успешно внедриться и показать определенные навыки для эффективного обучения.

Ирина Щербо:

Чтобы ребенок понимал, что написано в математической задаче, он должен хорошо читать. Чтобы ребенок хорошо считал, у него должно быть развито пространственное мышление. Чтобы ребенок хорошо записывал за учителем на слух, у него должен быть развит фонематический слух. Все эти компоненты в итоге складываются в непосредственную готовность к школе.

Сюда также относят эмоционально-волевую сферу. Здесь нужна эмоциональная устойчивость, усидчивость и концентрация внимания. Ирина Щербо:

То есть ребенок может неплохо писать дома, неплохо читать по слогам, но, придя в школу, на фоне шума, где сидит 30 человек, перед ним сидит девочка с яркой резинкой и он на все это отвлекается, он может абсолютно не уметь скоординированно демонстрировать свою готовность именно по школьным навыкам.

Одна из эффективных методик – нейропсихологическая диагностика. Когда мы понимаем, как работает мозг и налаживаем новые нейронные связи, мы тем самым помогаем ребенку расширить характеристики психических функций за счет обычных физических упражнений, скоординированных между собой в различные системы действий. Ирина Щербо:

Мы учим ребенка одновременно слышать, видеть, чувствовать, но при этом выполнять какую-то моторную программу по телу. Таким образом, сидя в школе, он уже не будет отвлекаться ни на что постороннее, сможет максимально долго удерживать в голове то, что ему нужно делать.

Основная задача родителей – обучить ребенка грамотному переключению. Для этого можно использовать несколько упражнений. Ирина Щербо:

Мы работаем над переключением на всех уровнях. На уровне рта, когда нам нужно выполнять разные артикуляции. Например, язык вправо, влево, открыли рот, закрыли. На уровне пальчиков – любые наши пальчиковые игры. И на уровне тела, когда нам нужно делать какие-то разнонаправленные движения руками, которые ребенок должен отзеркаливать. Задействуйте разные комбинации и жесты.