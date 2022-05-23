«Цифры говорят сами за себя». Предприятия при Управлении делами Президента представят новые товары и услуги

От молочных продуктов и рыбных деликатесов до предложений на туристические маршруты по Беларуси и экскурсионные программы на Каспийское побережье. Тематика экспозиций выставки различная – строительство, сельское хозяйство, торговля, туризм и многое другое. В центре внимания – импортозамещение. Организации продемонстрируют инновационные подходы в производстве и новые перспективные направления деятельности.

Антон Краевский, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

Всегда внешние факторы, которые влияют на экономику и бизнес любого предприятия, если не ломают, то закаляют. И в этой ситуации у нас, наверное, больше второе. Потому что темпы роста объемов выручки не упали, они растут по всем видам деятельности. По промышленности мы за истекший квартал приросли на 5 %, по объемам товарооборота – порядка 20 %, а услуги у нас приросли больше чем на 18 %. Цифры говорят сами за себя.