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«Цифры говорят сами за себя». Предприятия при Управлении делами Президента представят новые товары и услуги

23 мая 2022 13:17
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Новости Беларуси. Товары-новинки и услуги от семи десятков подведомственных предприятий Управления делами Президента. В Минске на этой неделе пройдет выставка-продажа новых видов продукции и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Цифры говорят сами за себя». Предприятия при Управлении делами Президента представят новые товары и услуги-1

От молочных продуктов и рыбных деликатесов до предложений на туристические маршруты по Беларуси и экскурсионные программы на Каспийское побережье. Тематика экспозиций выставки различная – строительство, сельское хозяйство, торговля, туризм и многое другое. В центре внимания – импортозамещение. Организации продемонстрируют инновационные подходы в производстве и новые перспективные направления деятельности.

«Цифры говорят сами за себя». Предприятия при Управлении делами Президента представят новые товары и услуги-4

Антон Краевский, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:
Всегда внешние факторы, которые влияют на экономику и бизнес любого предприятия, если не ломают, то закаляют. И в этой ситуации у нас, наверное, больше второе. Потому что темпы роста объемов выручки не упали, они растут по всем видам деятельности. По промышленности мы за истекший квартал приросли на 5 %, по объемам товарооборота – порядка 20 %, а услуги у нас приросли больше чем на 18 %. Цифры говорят сами за себя.

«Цифры говорят сами за себя». Предприятия при Управлении делами Президента представят новые товары и услуги-7

Выставка-ярмарка подведомственных предприятий Управления делами Президента будет работать 26 и 27 мая во Дворце Республики. Вход для посетителей свободный.

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Антон Краевский # Фотофакт

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