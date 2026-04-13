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Память поколений! Волонтеры «Интеграла» восстанавливают мемориалы ВОВ

13 апреля 2026 06:59
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Оберегают память о героях войны те, кому предстоит строить будущее нашей страны. В благодарность за мир и спокойствие, молодежь столичного предприятия «Интеграл» запустила масштабный проект. Ко Дню Победы участники инициативы благоустроят пять памятников Великой Отечественной войны в разных уголках Беларуси. Планируется обновить мемориалы, расположенные в отдаленных местах. Ориентиром станет звезда Победы. Ее наносят на карту, а лучи указывают направление маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память поколений! Волонтеры «Интеграла» восстанавливают мемориалы ВОВ-2

Активисты уже работали в Мозырском районе. А теперь реставрируют мемориальный комплекс в агрогородке Головчин Могилевской области. Он состоит из двух частей: братская могила, где покоится более полусотни воинов, и обелиск, посвященный подвигу земляков.

Память поколений! Волонтеры «Интеграла» восстанавливают мемориалы ВОВ-4

Артур Гаранин, инженер-электроник предприятия «Интеграл»:
Данный формат работы организован с целью, чтобы молодежь не просто услышала где-то краем уха, что мы занимаемся таким делом благим, а чтобы она просто могла воочию увидеть, как это делается. И мы делаем наши поездки еще интересными в этот момент. То есть на каждый объект мы пишем сценарий. В сценарии у нас рассказывается про историю памятника, рассказывается про важность и про все последующие работы, которые проводятся.

К акции подключается местная молодежь. Сегодня на мемориальном комплексе трудятся работники предприятия «Могилевлифтмаш».

Память поколений! Волонтеры «Интеграла» восстанавливают мемориалы ВОВ-6

Игорь Курач, инженер-конструктор отдела электродвигателей научно-технического центра предприятия «Могилевлифтмаш»:
Я не мог просто отказаться от того, что это действительно память, это действительно то, что мы должны делать, должны помнить, должны знать. И у меня даже есть такая мини-история того, что я езжу по Беларуси, неважно, акция, не акция, и смотрю на какие-то места, которые до этого я даже не знал, что они существуют. И знакомлюсь с этими местами, освежаю знания по Беларуси и очень радуюсь тому, что столько красивых, классных мест, в том числе и такого формата и масштаба.

Перед каждым выездом волонтеры изучают архивные фото, чтобы достоверно воссоздать первоначальный облик памятника. И еще одна важная часть работы – восстановление фамилий на мемориальных плитах, часть которых время почти стерло.

# Великая Отечественная война # Памятники Минска # Памятники

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