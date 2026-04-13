Память поколений! Волонтеры «Интеграла» восстанавливают мемориалы ВОВ

Оберегают память о героях войны те, кому предстоит строить будущее нашей страны. В благодарность за мир и спокойствие, молодежь столичного предприятия «Интеграл» запустила масштабный проект. Ко Дню Победы участники инициативы благоустроят пять памятников Великой Отечественной войны в разных уголках Беларуси. Планируется обновить мемориалы, расположенные в отдаленных местах. Ориентиром станет звезда Победы. Ее наносят на карту, а лучи указывают направление маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты уже работали в Мозырском районе. А теперь реставрируют мемориальный комплекс в агрогородке Головчин Могилевской области. Он состоит из двух частей: братская могила, где покоится более полусотни воинов, и обелиск, посвященный подвигу земляков.

Артур Гаранин, инженер-электроник предприятия «Интеграл»:

Данный формат работы организован с целью, чтобы молодежь не просто услышала где-то краем уха, что мы занимаемся таким делом благим, а чтобы она просто могла воочию увидеть, как это делается. И мы делаем наши поездки еще интересными в этот момент. То есть на каждый объект мы пишем сценарий. В сценарии у нас рассказывается про историю памятника, рассказывается про важность и про все последующие работы, которые проводятся. К акции подключается местная молодежь. Сегодня на мемориальном комплексе трудятся работники предприятия «Могилевлифтмаш».