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ГАИ усиливает профилактику ДТП с участием пользователей средств персональной мобильности

13 апреля 2026 06:57
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В Минске с началом сезона средств персональной мобильности участились ДТП с участием детей. В нескольких случаях несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в медучреждения для обследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы отмечают – к авариям нередко приводят типичные нарушения: отсутствие снижения скорости перед опасными участками, движение по проезжей части и перевозка пассажиров.

ГАИ усиливает профилактику ДТП с участием пользователей средств персональной мобильности -2

Олег Корогвич, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения совершения детьми правонарушений столичная Госавтоинспекция напоминает основные требования правил дорожного движения, касающиеся управления средствами персональной мобильности несовершеннолетними. До достижения 14 лет без сопровождения взрослых передвижение на средствах персональной мобильности разрешается исключительно на территории жилых зон. 

Обращаем внимание, что при пересечении проезжей части водители СПМ обязаны спешиваться. Исключение составляет случаи движения по велопереездам или пешеходным переходам, оборудованных велосветофорами или соответствующими табличками, по линии тротуаров или обочин, при условии предоставления преимущества транспорту, а также по велопереезду в пределах перекрестка.

Инспекторы проводят рейды у парков, дворов и мест массового катания, разъясняют правила. В ГАИ подчеркивают – безопасность детей зависит от соблюдения элементарных правил и внимания родителей. Травматизм детей на средствах персональной мобильности недопустим – профилактика остается приоритетом.

# ГАИ

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