Шаг к материнству! Какие возможности открывает обновленное законодательство по ЭКО

Сделать путь к материнству более доступным. В Беларуси расширен доступ к экстракорпоральному оплодотворению. Обновленное законодательство смягчает возрастные и медицинские критерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лазарь, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:

В нашей стране по-прежнему сохраняется приоритет оказания медицинской помощи матерям и детям. Пять лет назад вышел первый указ по предоставлению одной бесплатной попытки ЭКО и за эти пять лет на выполнение бесплатной попытки ЭКО расходы республиканского бюджета составили порядка 29 миллионов рублей. Также проведено 7 404 цикла ЭКО и наступило 2 975 клинических беременностей. И средняя эффективность за 5 лет составляла практически 38 %, что превышает эффективность в целом по стране, которая составляет в среднем где-то 30 %.

В конце марта подписан новый указ. Он расширяет круг получателей бесплатной процедуры – теперь государство гарантирует две попытки ЭКО. Право имеют супружеские пары – оба граждане Беларуси – и одинокие женщины. Бесплатное ЭКО проводится только в государственных медучреждениях. Возрастной порог остается прежним – до 40 лет. Однако если первая попытка завершилась рождением ребенка, право на вторую сохраняется до 49 лет. Эти изменения учитывают практику последних лет.