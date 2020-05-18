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Сколько людей пользуется общественным транспортом в Минске в условиях коронавируса?

18 мая 2020 07:24
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Новости Беларуси. 18 мая общественный транспорт Минска перешел на весенне-летний режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько людей пользуется общественным транспортом в Минске в условиях коронавируса?-1

Количество подвижного состава, выходящего на линию в дневные часы, останется прежним, а вот в час пик сократится. В общей сложности, речь идет примерно о сотне автобусов, троллейбусов и трамваев. Некоторые изменения произойдут и в июне: коснется это маршрутов, предназначенных для подвоза детей в школы.

Сколько людей пользуется общественным транспортом в Минске в условиях коронавируса?-4

К слову, минчане стали значительно реже пользоваться общественным транспортом. По данным на конец апреля, число пассажиров по сравнению с зимними месяцами в наземном транспорте сократилось на 45 %, в метрополитене – более чем на половину. Несмотря на значительное падение пассажиропотока, количество подвижного состава не уменьшали. В условиях эпидемиологической обстановки это дает возможность пассажирам дистанцироваться друг от друга.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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