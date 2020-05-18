Сколько людей пользуется общественным транспортом в Минске в условиях коронавируса?

Новости Беларуси. 18 мая общественный транспорт Минска перешел на весенне-летний режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество подвижного состава, выходящего на линию в дневные часы, останется прежним, а вот в час пик сократится. В общей сложности, речь идет примерно о сотне автобусов, троллейбусов и трамваев. Некоторые изменения произойдут и в июне: коснется это маршрутов, предназначенных для подвоза детей в школы.