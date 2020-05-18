Помощь в непростое время. Какие меры примут в Беларуси, чтобы поддержать граждан и предприятия

Новости Беларуси. В начале нынешней недели правительство Беларуси доработает второй пакет мер поддержки населения и внесет их в Администрацию Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях падения мировых рынков непростое время настало для некоторых наших предприятий. Тема оказания помощи им и людям, которых затронули последствия пандемии, дважды за минувшие 7 дней обсуждалась во Дворце Независимости.

Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым

Так, на встрече главы государства и премьер-министра подчеркивалось, что главным остается сохранить трудовые коллективы, а значит, и работоспособность предприятий.