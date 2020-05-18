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Помощь в непростое время. Какие меры примут в Беларуси, чтобы поддержать граждан и предприятия

18 мая 2020 07:01
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Новости Беларуси. В начале нынешней недели правительство Беларуси доработает второй пакет мер поддержки населения и внесет их в Администрацию Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях падения мировых рынков непростое время настало для некоторых наших предприятий. Тема оказания помощи им и людям, которых затронули последствия пандемии, дважды за минувшие 7 дней обсуждалась во Дворце Независимости.

Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым

Так, на встрече главы государства и премьер-министра подчеркивалось, что главным остается сохранить трудовые коллективы, а значит, и работоспособность предприятий.

Помощь в непростое время. Какие меры примут в Беларуси, чтобы поддержать граждан и предприятия-1

В Беларуси избран такой метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы при сохранении жизни и здоровья людей продолжать и экономическую деятельность. Вместе с тем уже сейчас есть сферы, требующие дополнительных финансовых инъекций. Кто первый в списке на оздоровление, должны определить власти на местах. Это принципиальная позиция Президента.

Также, обсуждая проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан, Александр Лукашенко обозначил: поддерживать надо тех, кто в этом нуждается и сам в это непростое время не выжидает, сидя сложа руки.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Александр Лукашенко # Сергей Румас # Фотофакт

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