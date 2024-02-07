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«Память через века». Фильм о жизни белорусских детей в блокадном Ленинграде показали в Минске

07 февраля 2024 13:57
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В Минске дан старт проекту «Память через века». Он приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В рамках инициативы запланированы десятки мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Память через века». Фильм о жизни белорусских детей в блокадном Ленинграде показали в Минске-1

7 февраля в музее Великой Отечественной войны состоялся открытый показ документального фильма «Фабзайцы». Лента рассказывает о судьбах белорусских детей, приехавших в 1940 году в Ленинград на учебу. В местных ремесленных училищах и школах фабрично-заводского обучения они должны были получить рабочие профессии. Но их планы разрушила война. Вместе с жителями блокадного Ленинграда они были вынуждены пережить все тяготы того времени.

«Память через века». Фильм о жизни белорусских детей в блокадном Ленинграде показали в Минске-4

Дарья Лукашевич, магистрант Белорусского государственного педагогического университета:
В каждой семье нашей страны есть такие знаменитые личности. Знаменитые в том плане, что они действительно отдали свою жизнь за нашу, за мирное небо, которое у нас сегодня есть.

«Память через века». Фильм о жизни белорусских детей в блокадном Ленинграде показали в Минске-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Те почти 900 дней пребывания в блокадном Ленинграде для многих были днями мужества, стойкости и выдержки. Особенно для детей. И мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый в нашем городе, стране знал этот тяжелый период в истории, в котором, к сожалению, пришлось вынести и выжить нашим детям, подросткам.

«Память через века». Фильм о жизни белорусских детей в блокадном Ленинграде показали в Минске-10

Дистанционно к встрече также подключились учащиеся из Санкт-Петербурга, авторы фильма и те, кто пережил страшные события блокадного Ленинграда.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Чемоданова

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