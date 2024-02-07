«Память через века». Фильм о жизни белорусских детей в блокадном Ленинграде показали в Минске

В Минске дан старт проекту «Память через века». Он приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В рамках инициативы запланированы десятки мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 февраля в музее Великой Отечественной войны состоялся открытый показ документального фильма «Фабзайцы». Лента рассказывает о судьбах белорусских детей, приехавших в 1940 году в Ленинград на учебу. В местных ремесленных училищах и школах фабрично-заводского обучения они должны были получить рабочие профессии. Но их планы разрушила война. Вместе с жителями блокадного Ленинграда они были вынуждены пережить все тяготы того времени.

Дарья Лукашевич, магистрант Белорусского государственного педагогического университета:

В каждой семье нашей страны есть такие знаменитые личности. Знаменитые в том плане, что они действительно отдали свою жизнь за нашу, за мирное небо, которое у нас сегодня есть.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Те почти 900 дней пребывания в блокадном Ленинграде для многих были днями мужества, стойкости и выдержки. Особенно для детей. И мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый в нашем городе, стране знал этот тяжелый период в истории, в котором, к сожалению, пришлось вынести и выжить нашим детям, подросткам.