«Память через века». Фильм о жизни белорусских детей в блокадном Ленинграде показали в Минске

В Минске дан старт проекту «Память через века». Он приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В рамках инициативы запланированы десятки мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске дан старт проекту «Память через века». Он приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В рамках инициативы запланированы десятки мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 февраля в музее Великой Отечественной войны состоялся открытый показ документального фильма «Фабзайцы». Лента рассказывает о судьбах белорусских детей, приехавших в 1940 году в Ленинград на учебу. В местных ремесленных училищах и школах фабрично-заводского обучения они должны были получить рабочие профессии. Но их планы разрушила война. Вместе с жителями блокадного Ленинграда они были вынуждены пережить все тяготы того времени.
Дарья Лукашевич, магистрант Белорусского государственного педагогического университета:
В каждой семье нашей страны есть такие знаменитые личности. Знаменитые в том плане, что они действительно отдали свою жизнь за нашу, за мирное небо, которое у нас сегодня есть.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Те почти 900 дней пребывания в блокадном Ленинграде для многих были днями мужества, стойкости и выдержки. Особенно для детей. И мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый в нашем городе, стране знал этот тяжелый период в истории, в котором, к сожалению, пришлось вынести и выжить нашим детям, подросткам.
Дистанционно к встрече также подключились учащиеся из Санкт-Петербурга, авторы фильма и те, кто пережил страшные события блокадного Ленинграда.