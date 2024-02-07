Вакцину против кариеса могут создать в Беларуси

Подходы к ценообразованию в области стоматологии при необходимости будут пересмотрены в Беларуси. Специальная комиссия создана при Минздраве и уже приступила к работе. В течение недели специалисты проверят соблюдение границ максимальных тарифов на разные виды оказания стоматологической помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это коснется клиник во всех регионах страны. Введение в 2023 году таких мер позволило сдержать рост цен на лечение зубов как в частном секторе, так и в государственном. Доступнее в финансовом плане должны были стать хирургические вмешательства, удаление зубов, процедуры имплантации и гигиены полости рта.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

В настоящее время проводятся определенные мониторинги, работает горячая линия университетской стоматологической линии, на которую может обратиться каждый желающий гражданин нашей страны и сказать какие-то проблемные вопросы как по оказанию стоматологической помощи, так и ценообразованию. Более того, мы сейчас проводим, в дистанционном плане запрашиваем все цены стоматологических поликлиник (как государственных, так и частных), сравниваем их и смотрим: выросли цены или нет. Если мы будем видеть, что этот предельный тариф где-то по-другому считается, чем надо, будут проводиться проверки в этих учреждениях здравоохранения.

Рассказали на пресс-конференции и о новых разработках. Белорусский государственный медицинский университет совместно с Академией наук Беларуси работают над созданием отечественной вакцины против кариеса. Планируется, что препарат будет препятствовать размножению микроорганизмов в полости рта, которые впоследствии и приводят к заболеванию.