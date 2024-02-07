В Гродно и Минске устранили нарушения в теплоснабжении

Руководство Гродненской области взяло на контроль инцидент с повреждением теплосетей в микрорайоне Вишневец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2 часов ночи на службу 115 стали поступать обращения граждан об отсутствии отопления и горячего водоснабжения. А рядом с детским садом было зафиксировано сильное парение трубопровода. Дежурная бригада обнаружила на месте повреждения тепловой сети.

Рабочие оперативно приступили к устранению проблемы и приняли все необходимые меры для восстановления трубопровода. Всего на месте аварии работали 40 человек. Тепло и горячая вода не поступали в 31 жилой дом, пять магазинов и детский сад. На данный момент проблема устранена частично. Полностью решить ее обещают в течение нескольких часов.

Павел Усс, директор УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

С помощью к нам пришли такие организации, как теплосети, водоканал, совместно с ними проводилась откачка камеры и проводились работы по устранению прорыва. На данный момент в домах температура соответствует социальному стандарту, это порядка 20-22 градусов.

Нарушения в теплоснабжении и горячем водоснабжении минувшей ночью были зафиксированы и в четырех районах Минска. Причиной стало повреждение транзитного трубопровода в районе улицы Ольшевского. Минские энергетики приняли все необходимые меры для устранения аварии.