Какие люди чаще всего попадаются на уловки мошенников? Разговор с психологом

Звонок с неизвестного номера: «Это служба безопасности банка». Невероятно, но огромному количеству людей этого достаточно, чтобы немедленно идти снимать все свои сбережения или брать кредит, а потом своими руками дарить всю сумму мошенникам. Почему же люди доверяют мошенникам?
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Гульнара Гришаева, психолог Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Какие люди чаще всего попадаются на такой развод?
Гульнара Гришаева, психолог Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии:
Нет такой градации. Мы все можем быть жертвами мошенников, если мы оказываемся в сложной стрессовой ситуации. Мошенники своими звонками и создают стрессовую ситуацию.
Юрий Царев, ведущий:
Как психологически противостоять таким звонкам?
Гульнара Гришаева:
Если вы понимаете, что вам звонит мошенник, то для чего вам продолжать разговор? Вам создают эмоциональный и информационный перегруз, вы начинаете плохо ориентироваться в той информации, которую вам дают, там идет много апелляций к статусу говорящего. Тут же предлагает свою помощь. Нужно стараться взять паузу для решения, пригласить соседку, попросить ближайших родственников, чтобы вас поддержали. Эти люди вас вернут в ту реальность, в которой вы на самом деле находитесь.
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