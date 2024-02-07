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Какие люди чаще всего попадаются на уловки мошенников? Разговор с психологом

07 февраля 2024 11:41
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Звонок с неизвестного номера: «Это служба безопасности банка». Невероятно, но огромному количеству людей этого достаточно, чтобы немедленно идти снимать все свои сбережения или брать кредит, а потом своими руками дарить всю сумму мошенникам. Почему же люди доверяют мошенникам?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Гульнара Гришаева, психолог Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Какие люди чаще всего попадаются на такой развод?

Какие люди чаще всего попадаются на уловки мошенников? Разговор с психологом-1

Гульнара Гришаева, психолог Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии:
Нет такой градации. Мы все можем быть жертвами мошенников, если мы оказываемся в сложной стрессовой ситуации. Мошенники своими звонками и создают стрессовую ситуацию.

Юрий Царев, ведущий:
Как психологически противостоять таким звонкам?

Гульнара Гришаева:
Если вы понимаете, что вам звонит мошенник, то для чего вам продолжать разговор? Вам создают эмоциональный и информационный перегруз, вы начинаете плохо ориентироваться в той информации, которую вам дают, там идет много апелляций к статусу говорящего. Тут же предлагает свою помощь. Нужно стараться взять паузу для решения, пригласить соседку, попросить ближайших родственников, чтобы вас поддержали. Эти люди вас вернут в ту реальность, в которой вы на самом деле находитесь.

Подробности в видео.

# Мошенничество # общество # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич # Юрий Царёв

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