Какие люди чаще всего попадаются на уловки мошенников? Разговор с психологом

Звонок с неизвестного номера: «Это служба безопасности банка». Невероятно, но огромному количеству людей этого достаточно, чтобы немедленно идти снимать все свои сбережения или брать кредит, а потом своими руками дарить всю сумму мошенникам. Почему же люди доверяют мошенникам?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Гульнара Гришаева, психолог Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Какие люди чаще всего попадаются на такой развод?