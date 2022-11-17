«Память без срока давности». В солигорской школе открылась экспозиция, посвящённая геноциду белорусов во время войны

Новости Беларуси. В солигорской средней школе № 2 открылась экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В солигорской средней школе № 2 открылась экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выставка «Память без срока давности» – часть целой экспозиционной комнаты. Здесь представлено порядка 170 экспонатов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Собирать материалы помогают и ученики – некоторые ребята входят в состав поискового отряда имени Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа. Он действует на базе Солигорского краеведческого музея. Кроме того, в школе работает клуб «Патриот».
Денис Александрок, ученик средней школы № 2:
В клубе мы занимаемся на самом деле много чем. Мы занимаемся в спортивном плане, слушаем про войну, про тактику. На раскопки ездим – тоже очень интересно. Некоторые экспонаты я лично сам выкопал.
Александр Михнюк, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы №2:
Всегда можно прийти сюда, в кабинет, позаниматься. Можно прийти в тир и позаниматься там спортивной подготовкой, там у нас и тренажерный зал, и борцовский зал.
Алла Макаревич, заместитель директора средней школы №2:
Уже пять лет в нашей школе функционирует ресурсный центр допризывной подготовки. Экспозиционная комната является частью данного ресурсного центра.
На базе экспозиционной комнаты проходят занятия по допризывной подготовке, уроки военно-патриотического воспитания и истории. Устраивают здесь и экскурсии для гостей школы – нередко экскурсоводами становятся сами ученики.