В Минске стартовал международный воркшоп по медицинскому туризму. Какие направления востребованы у гостей?

Новости Беларуси. В столице проходит международный воркшоп по медицинскому туризму. Он стартовал в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе «Столичные подробности».

В мероприятии принимают участие эксперты из России, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Литвы. Они смогут познакомиться с экспортным потенциалом организаций здравоохранения Минска. Среди самых востребованных у зарубежных туристов направлений – трансплантация, онкогематология, стоматология и эндокринология. География экспорта белорусских медицинских услуг насчитывает порядка 147 стран.

Дмитрий Калистратов, начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Беларуси:

Более 130 тысяч иностранных граждан на сегодня уже к нам приехали на лечение и получили те медуслуги, которые им жизненно необходимы.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы пригласили операторов медицинского туризма, учреждения Минска, республиканские научно-практические центры, наших коллег из других регионов Республики Беларусь, чтобы рассказать о тех возможностях, которые есть сегодня в нашей стране, поделиться нашими достижениями, рассказать о наших уникальных специалистах, о наших уникальных технологиях.

Паата Ратиани, глава Совета медицинского туризма Грузии:

Для грузин очень важно использовать все те возможности, особенно в трансплантологии органов. Я знаю, что есть пациенты, которые приезжают. Наш интерес, чтобы сделать этот процесс более систематичным.