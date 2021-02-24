Как защитить автомобиль от коррозии? Рассказали на Лидском заводе горячего цинкования

Новости Беларуси. В Лидском районе решили удивить школьников, а заодно и преподавателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И для этого не пришлось выезжать за пределы региона, достаточно было собственными глазами увидеть свое промышленное и сельскохозяйственное производство и все те возможности, которые можно реализовать на малой родине. Узнали, как в ближайшую пятилетку в Лиде собираются «взорвать» рынок недвижимости Ведь Лида была и будет одним из опорных городов страны. О профориентации молодежи, качественной медицине и сильных регионах шла речь на Всебелорусском народном собрании.

Подробности в видеоматериале Галины Буро. На этом лидском предприятии оцинковывают все, что изготовлено из стали. С такой защитой изделие прослужит без коррозии – уверяют – минимум полвека. Все благодаря высокотехнологичному оборудованию, прогрессивной химии и новейшим мировым технологиям под эгидой Национальной академии наук Беларуси.

Галина Буро, корреспондент:

В этой огромной 15-метровой ванне 600 тонн горячего цинка. Ширина емкости 2 метра, а глубина – 3,5. По сути, здесь можно искупать любую металлоконструкцию, в том числе крупногабаритную, начиная от осветительной опоры и заканчивая рамой прицепа.

На Лидский завод горячего цинкования заказчики готовы ехать за тысячу километров. Больше 60 % – это экспорт. А вот сами жители Лиды порой не знают, какие мощные и современные производства есть в их родном городе.

Молодые люди во время экскурсии с интересом следили за технологическими процессами, интересовались зарплатой (она, кстати, здесь достойная), делали селфи. Лида превратится в передовой медцентр района. ЦРБ пополнилась оборудованием и обновила автопарк Молодежь только определяется со своим будущим, потому в профориентации большая роль учителей. Но ведь и им из школьной аудитории не видно, чего достигла белорусская промышленность, какие нужны сегодня высококлассные специалисты.

А здесь все наглядно. Гордиться своим – такова цель проекта «Экономика. Личность. Будущее».

Жанна Лебецкая, учительница СШ № 17 Лиды:

Я как химик не слышу ни запаха кислоты, ни цинка. Это впечатляет, здорово. Здесь, мне кажется, настолько грамотные люди работают. Наши дети, я думаю, смогут реализовать свои идеи. Они решили стать технологами неорганического синтеза – это вот то место в родном городе, в родном районе, куда можно вернуться и приносить пользу людям.